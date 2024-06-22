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Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Обратите внимание, автомобили оборудованы кондиционерами, но в горах кондиционер не включается в связи с особенностью устройства кондиционера и двигателя»
22 июня в 05:00
7 июля в 05:00
$1 145 за человека
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
«Заселимся в отель в посёлке Лакшманджула на склоне Гималайских гор»
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
«Будем жить в отелях 3*, гестхаусах и в лагере в горах»
13 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Пообедав, отдохнём, а вечер проведём в горах»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Горы»
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