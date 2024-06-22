Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы

Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...

«Обратите внимание, автомобили оборудованы кондиционерами, но в горах кондиционер не включается в связи с особенностью устройства кондиционера и двигателя»