Описание тура
Мы планируем этот тур для путешественников очень индивидуально и красочно. Дели, Джайпур, Фатехпур-Сикри, Агра и Варанаси — вот основные направления этого тура, где можно увидеть проблески реки Ганг. Этот тур очень популярен во всем мире. В рамках этого тура путешественник сможет познакомиться с золотой историей Индии, волшебной красотой памятников, чарующей культурой, славными местами и колоритными обычаями.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели рейсом (пожалуйста, сообщите):
Прибытие в международный аэропорт Дели. После таможенного и иммиграционного оформления вас встретит наш представитель у выхода из зала прилета. После встречи/помощи в аэропорту трансфер в отель. Отдохните днем и ночью в свободное время, чтобы преодолеть долгий перелет и восстановить силы в наших погодных условиях. Ночьв отеле.
Достопримечательности Дели:
Утром после завтрака начнется экскурсия, наш представитель проведет вас по городу Дели. Дели можно разделить на две части: одну — Старый Дели, а другую — Нью-Дели. В старом Дели вы можете посетить Красный форт (величественная архитектура из красного камня), мечеть Джама Масджид, Чанди Чоук и знаменитый старый рынок Дели. На другом конце Дели, называемом Нью-Дели, вы можете посетить Ворота Индии, храм Лакшми Нараян, гробницу Хумаюна, минар Кутуб, храм Акшардхам и Национальную художественную галерею. Вечером осмотрите знаменитые рынки Дели, насладитесь ужином и ночевкойв отеле.
Дели - Джайпур (265 км):
Утренний завтрак в отеле и в 09:00 поездка в Джайпур. По прибытии заселение в отель. Отдохните
Вечером (по желанию) посетите кинозал Раджмандир, известный своими красивыми интерьерами, или Чохидхани — пятизвездочный этнический деревенский курорт, где можно поужинать на условиях прямой оплаты. Ночьв отеле.
Достопримечательности Джайпура (265 км):
На четвертый день тура после завтрака вы посетите форт Амер, где сможете покататься на слонах. После этого посетите форт Джайгарх где вы увидите самую большую пушку на колесах. Во второй половине дня насладитесь обедом. Во второй половине дня посетите Хава-Махал, городской дворец, музей Альберт-Холл, астрономическую обсерваторию (Джантар-Мантар) и другие известные достопримечательности города. Вечером посетите дворец Джал-Махал. Позже посетите фабрику ковров и посмотрите на женщин на сложной работе или на фабрику драгоценных камней и посмотрите процесс огранки и полировки драгоценных камней. Также можно посетить храм Бирла (по желанию) после возвращения в отель, поужинать и переночевать в отеле.
Джайпур Фатехпур Сикри - Агра (265 км):
Утренний завтрак в отеле и в 08:00 поездка в Агар Сегодня вы отправляетесь в бывшую столицу императора Акбара. Ваш захватывающий день начнется с экскурсии, которая начнется с посещения Фатехпур-Сикри. Затем отправляйтесь в Агру и поселитесь в отеле.
Ночь в отеле
Агра Варанаси (на ночном поезде):
Утром посетите Тадж-Махал на рассвете, затем вернитесь в отель, позавтракайте и выйдите из отеля, а затем посетите Красный форт, затем пообедайте в ресторане мугали, а затем осмотрите гробницу Итмад-уд-Даула (известную как Бэби Тадж). Затем вы посетите мраморную галерею — флагманский магазин в Агре, где представлен превосходный ассортимент белого мрамора, модной одежды и экзотических деревянных изделий, а после осмотра достопримечательностей переедете на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на ночной поезд в Варанаси.
Достопримечательности Варанаси:
Утром прибытие на железнодорожный вокзал Варанаси и трансфер в отель. Заселяйтесь свежим воздухом, затем отправляйтесь на экскурсию по городу Варанаси, посетите около 2000 храмов на берегах Ганга в Варанаси и искупайтесь в реке. Храмы в Бенаресе — цель тысяч паломников, посещающих это древнее место паломничества. Посетите храм Бхарат Мата, экстерьеры храма Вишванатх и храм Дурга в священном городе Варанаси. А после осмотра достопримечательностей посетите фабрику по производству сари в ручном стиле, чтобы попробовать себя в ремесленных работах, а затем переночевать в отеле.
Варанаси, Дели (поездом или рейсом):Рано
утром отправляйтесь на прогулку на лодке по реке Ганг, чтобы ознакомиться с различными индуистскими ритуалами, проводимыми в купальных гатах, а также понаблюдать за чудесным восходом солнца из реки Ганг. После этого возвращайтесь в отель на завтрак. Интимная встреча в отеле и трансфер в аэропорт Варанаси для посадки на рейс в Дели, трансфер в международный аэропорт для посадки на рейс в пункт назначения с приятными воспоминаниями о туре.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- 7N Проживание в двухместном номере (если выбран вариант "все включено" по тарифу уровня "все включено")
- Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
- Помощь при прибытии и отъезде
- Индивидуальный гид в каждом городе
- Поездка на конной повозке в Таджмахале
- Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
- Билет на поезд в салоне с кондиционером из Агры в Варанаси и из Варанаси в Дели (если выбран вариант поезда)
- Налог на проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды имеется в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями. Личные расходы, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и безалкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т.д. Входные билеты на памятники, плата за посещение фотоаппаратов в отеле Monuments Авиабилет из Варанаси в Нью-Дели Все, что не указано выше в разделе «Включено» Дополнительная плата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)