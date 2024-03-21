Шопинг в Дели

Найдено 3 тура в категории «Шопинг» в Дели на русском языке, цены от $599, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
«Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура»
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
    читать дальше

    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
    читать дальше

    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить
  • Н
    Наталья
    8 августа 2023
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Шопинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  2. Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
  3. Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Шопинг" можно забронировать 3 тура от 599 до 2 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Шопинг», 4 ⭐ отзыва, цены от $599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам