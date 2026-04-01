Описание тураЗолотой треугольник: культурное наследие Индии Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя легендарными городами — Дели, Агрой и Джайпуром. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте вы увидите великолепные дворцы, форты и крепости, такие как Форт Амбер и Красный Форт, а также один из самых знаковых памятников мира — Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год. Золотой треугольник — это не просто путешествие, а ключ к пониманию многогранной Индии. Оно подарит вам незабываемые впечатления и откроет перед вами невероятное разнообразие культурных и исторических сокровищ страны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутб Минар
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Старый Дели
- Мечеть Джама Масджид
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Тадж Махал
- Форт Агры
- Итимад-Уд-Даула
- Форт Амбер
- Джал Махал
- Хава Махал
- Городской дворец
- Джантар-Мантар
- Рынок ремесленников
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Все налоговые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Входные билеты платы к памятникам
- Страховка
- Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей
- Прогулка на слоне в Джайпур
- Чаевые гиду и водителю
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тур входит в следующие категории Дели
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.