Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур

Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность исследовать три легендарных города — Дели, Агру и Джайпур.

Вы погрузитесь в атмосферу величия страны, увидите великолепные дворцы, форты и знаменитый Тадж-Махал, символ любви. Это путешествие откроет перед вами богатство культурных и исторических сокровищ Индии.
Описание тура

Золотой треугольник: культурное наследие Индии Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя легендарными городами — Дели, Агрой и Джайпуром. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте вы увидите великолепные дворцы, форты и крепости, такие как Форт Амбер и Красный Форт, а также один из самых знаковых памятников мира — Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год. Золотой треугольник — это не просто путешествие, а ключ к пониманию многогранной Индии. Оно подарит вам незабываемые впечатления и откроет перед вами невероятное разнообразие культурных и исторических сокровищ страны.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кутб Минар
  • Храм Лотоса
  • Храм Акшардхам
  • Старый Дели
  • Мечеть Джама Масджид
  • Ворота Индии
  • Президентский дворец
  • Тадж Махал
  • Форт Агры
  • Итимад-Уд-Даула
  • Форт Амбер
  • Джал Махал
  • Хава Махал
  • Городской дворец
  • Джантар-Мантар
  • Рынок ремесленников
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Все налоговые сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Входные билеты платы к памятникам
  • Страховка
  • Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей
  • Прогулка на слоне в Джайпур
  • Чаевые гиду и водителю
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.