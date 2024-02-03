Экскурсионные туры на 4 дня в Дели

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Дели на русском языке, цены от $313. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за человека
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$313 за человека
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Диана
    3 февраля 2024
    Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
    В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
    читать дальше

    Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)

  • В
    Владимир
    13 января 2024
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
    читать дальше

    нашу просьбу, Али организовал дополнительный день в нашем туре для посещения этих мест, Огромная ему благодарность за это! Гидом у нас был очень интересный рассказчик по имени Нирадж, который отлично говорит по-русски. Видно, что он любит свою работу, историю, страну! Очень все понятно рассказывал и показывал,. Всегда указывал лучшие места для фотографирования объекта посещения. Помогал сделать совместное фото. Очень интересно повествовал об истории Индии и особенности жизни индусов при разных правителях. Благодаря ему стала понятна структура религии в Индии и триада Индусских богов. Теперь нам не составляет труда, глядя на изображение божества, точно назвать его имя. Нирадж простым языком разъяснял все непонятное, всегда отвечал на все наши вопросы. Всегда предлагал посмотреть на творчество различных индусских ремесленников, что было очень познавательным, при этом не навязывал посещение каких либо лавок, которые нам были не интересны. С питанием также не было никаких проблем, всегда кушали в хороших ресторанах с буфетом (подобие шведского стола). Водителю по имени Шоэб, отдельная благодарность за спокойную, комфортную и безопасную езду. Мы прекрасно провели время! Спасибо большое Али за организацию! Спасибо Tripstep!

    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили
  • А
    Анастасия
    4 декабря 2023
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
  • Н
    Надежда
    27 ноября 2023
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Мы были на индивидуальной экскурсии для нашей семьи. Нам все очень понравилось - отличные гид и водитель- приятные, душевные, доброжелательные.
    читать дальше

    Было очень интересно, мы побывали в не туристических местах. Все было комфортно, и подстроено под нас. Гид интересно все рассказывал. Учитывали в графике специфику что мы были с ребенком. Нам все понравилось! Увидили настоящую Индию! Всем рекомендую брать экскурсию- я очень опытный путешественник и сама организатор туров, но даже так, мы бы точно не увидели то, что увидели с гидом!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
  2. На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
  3. Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 313 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «4-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от $313. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам