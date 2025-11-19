Описание тура
Тур идеально подходит для знакомства с удивительной Индией.
В этот тур мы включили классические, самые любимые путешественниками места Индии. Здесь и Тадж-Махал, и базарные кварталы Старого Дели, и великолепные дворцы Джайпура, и храмы Камасутры. Слоны, обезьяны, огромное пряное индийское тали, примерка сари и дегустация масала-чая. Все то, что ассоциируется с Индией!
Тур прекрасно подойдет вам, если Вы:
- Впервые едете в Индию и не знаете, с какого маршрута начать.
- Хотели бы сочетать знакомство с интересной культурой, комфорт и безопасность.
- У вас не так много дней для путешествия.
- Планируете несколько дней экскурсий, а потом летите на пляжный отдых.
- Едете с детьми, друзьями, парой, один в любом составе.
Продолжительность: 6 дней.
!Можно участвовать во всем туре 6 дней, либо только на части Золотой треугольник первые 4 дня.
Маршрут: Дели Джайпур Агра Орчха - Кхаджурахо - Дели.
Программа тура по дням
Дели
Прибытие в Дели. День сбора.
Ориентируемся на рейс Аэрофлота с прибытием в 3:20. Вы можете прилететь другим рейсом этим утром или накануне. Мы поможем вам сорганизовать прилет и встречу с гидом/группой.
Встреча в аэропорту Дели. Раннее заселение в отеле для отдыха и самостоятельный завтрак в отеле.
После отдыха в 10:30 встреча на ресепшен отеля с русскоговорящим гидом. Организационные вопросы (оплата, обмен денег, сим-карты, план и т. д.).
И отправляемся на обзорную экскурсию по Дели, во время которой нас ждет:
- Поездка на велорикшах по Старой части Дели Old Delhi, во время которой вы увидите древние улицы, базарные ряды Чадни-чоук, мечеть Джамма Масджид и стены Красного Форта Дели (без посещения внутри);
- Обзорная экскурсия по колониальному центру, построенному британцами, с широкими проспектами, правительственными зданиями (Парламент, Дворец Президента) и Воротами Индии;
- Гурудвара Бангла Сахиб красивый сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой абсолютно любой посетитель может получить бесплатный обед;
- Колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат;
- Древний ступенчатый колодец Аграсен-Ки-Баори.
- Храм-дворец Акчардхам удивительной красоты, занесенный в книгу рекордов Гинеса.
Ночь в отеле Дели.
Дели-Джайпур
После завтрака мы отправимся в Джайпур (примерно 5 часов пути). Дорога пройдет незаметно за интересными беседами с гидом, наблюдением в окно за жизнью страны, остановками на чай, кофе или мороженое.
Джайпур столица самого праздничного, разноцветного, восточного и гостеприимного штата Раджастан. Яркие наряды, расписные стены, невероятные крепостные сооружения, резные дворцы и особняки хавели, кипящая жизнь базаров и постоянные праздники. Посещение этого города на долго останется в вашей памяти ярким событием!
В наших планах на сегодня:
- Городской дворец, в котором и сегодня проживает семья Раджи Джайпура.
- Прогулка или поездка на велорикше по улицам Розового города с древними строениями, живыми базарами, снующими рикшами, гуляющими животными и всеми цветами раджастанской культуры и ежедневной жизни.
- Кофе напротив знаменитого фасада Дворца Ветров, построенного для гарема (без посещения внутри).
Вечер мы проведем в красивом ресторане Джайпура с живой музыкой и танцевальной программой (иногда программы могут быть отменены, но мы максимально постараемся организовать именно такое кафе).
Ночь в отеле в Джайпуре.
Джайпур-Агра
После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся за город, к форту Амбер. К красивейшему форту с дворцом махараджи и гарема внутри мы поднимемся на слонах. Если нам повезет, в окрестностях Амбера мы найдем факира с коброй и уличных традиционных музыкантов или кукольщиков (за фото факир ожидает чаевые).
По дороге обратно в Джайпур, мы сделаем остановку возле красивого озера, прогуляемся по набережной и посмотрим на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.
Затем мы посетим еще одно интересное место Джайпура - паломническую Галту-джи или храм Обезьян, а также редкий для Индии храм Солнца.
Далее нас ждет 5-6 часов дороги до Агры. По дороге мы посмотрим редкий для северной Индии разноцветный храм. Затем пообедаем в приятном кафе, и к вечеру прибудем в Агру.
Вечером по желанию и при наличии времени (так как приедем мы сегодня поздно) можно посетить танцевальное представление Калакрити, рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (в тур не включено, за дополнительную плату).
Ночь в отеле в Агре.
Агра-Орчха
Всем приезжающим в Индию обязательно стоит посетить Агру. Здесь находится 8е чудо света, гордость и любовь индийцев Тадж-Махал, и другие интересные строения, оставленные Великими Моголами.
Нас ждет:
- Главная достопримечательность Индии, 8е чудо света, символ великой любви Тадж-Махал;
- Красный Форт Агры (кстати, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса);
- знакомство с технологией создание инкрустаций Тадж-Махала в демонстрационной мастерской ручной работы по мрамору.
И далее - переезд в Орчху на экспресс-поезде комфортным сидячим классом.
Ночь в отеле Орчхи.
Орчха-Кхаджурахо
Сегодня Орчха - совсем небольшой городок, практически деревушка. Одно из самых уютных, спокойных и атмосферных мест в Северной Индии, о котором путешественники говорят, что время здесь остановилось много лет назад. Но раньше Орча была столицей княжества Бунделкханд и центром жизни региона. Вокруг сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне красивой, мягкой природы.
После знакомства с самыми красивыми достопримечательностями Орчхи мы отправимся в Кхаджурахо (около 3х часов пути).
После обеда нас ждут знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо место паломничества джайнов со всей Индии.
Затем мы отправимся гулять в Старую деревню. Это не туристическая деревня-театр, а самая обычная, и ее будничный вечер. Именно так живут миллионы индийцев в 21м веке. У нас будет возможность посетить один из домов, познакомиться с бытом и даже поучиться готовить чапати на огне, варить масала-чай и нарисовать узоры хной на руках.
Вечером по желанию можно посетить традиционный аюрведический центр и попробовать массаж индийскими маслами или другие процедуры (в тур не включено, за дополнительную плату).
Ночь в семейном отеле Рамаяна в Кхаджурахо.
Кхаджурахо-Дели
Рано утром, до завтрака, кхаджурахский йог проведет для всех желающих занятие по йоге.
Городок, практически деревня, Кхаджурахо знаменит группами древних храмов, покрытых мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из повседневной жизни, а, особенно, иллюстрациями к Камасутре. Сегодня мы увидим самые впечатляющие, красивые и знаменитые из храмов и узнаем все их секреты.
Затем мы отправимся в природный парк с огромным каньоном и протекающей по его дну рекой -Renehfall. Если повезет, здесь можно увидеть антилоп, павлинов, шакалов, обезьян, крокодилов.
После обеда нас ждет переезд в Дели комфортным сидячим экспресс-поездом, который идет 8 часов.
Долгую дорогу можно заменить на прямой перелет самолетом из Кхаджурахо примерно 1,5 часа (детали и стоимость можно уточнить по факту во время бронирования тура).
Ночь в отеле Дели.
Дели
Сегодня с утра у вас будет возможность выспаться и отдохнуть после активного предыдущего дня, и в 11 часов встреча с гидом для второй части экскурсии по Дели.
Нас ждет:
- Обзорная экскурсия по колониальному центру, построенному британцами, с широкими проспектами, правительственными зданиями (Парламент, Дворец Президента) и Воротами Индии;
- Гурудвара Бангла Сахиб красивый сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой абсолютно любой посетитель может получить бесплатный обед;
- Храм Лотос визитная карточка Дели;
- Храм-дворец Акчардхам удивительной красоты, занесенный в книгу рекордов Гинеса. По возможности мы посетим в храме вечернее Шоу Фонтанов.
По окончании программы гид прощается с вами, оставив детали по трансферу в аэропорт.
Ночь в отеле Дели.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Подготовка и организация путешествия, помощь и сопровождение по всем вопросам
- Проживание в отелях (двухместное размещение) 3 (лучшие отели в категории 3 европейского стандарта). 7 ночей отелей для тура 6 дней, включая заселение сразу с самолета в первое утро и последнюю ночь в Дели перед вылетом домой
- Завтраки и 2 небольших обеда в поездах
- Весь транспорт по маршруту. Комфортный микроавтобус/машина (включая работу водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто), комфортный сидячий экспресс - поезд Агра-Джанси и Джанси-Дели, тук-туки по необходимости (во время программы)
- Профессиональный русскоговорящий гид и расходы гида
- Все билеты к достопримечательностям по программе, слоны в Джайпуре, посещение национального парка Ренефолл
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт для обратного вылета
- Все налоги и сборы при оплате наличными долларами или по paysend
- При оплате на индийский счет компании дополнительно 10% налоги и сборы
Что не входит в цену
- Обеды и ужины, чаевые водителю, гиду, персоналу отелей, личные расходы вне программы. В среднем путешественники тратят 20$+ в день в зависимости от дня и личных предпочтений
- Доплата за замену поезда на самолет Кхаджурахо-Дели (ориентировочно около 50$) по желанию
- Доплата за одноместное размещение
- Международный перелет в Индию, виза, страховка
О чём нужно знать до поездки
Подробную информацию направим после бронирования.
Указанная в туре цена действительна при условии, что в группе будет более 2 участников.
Актуальна при бронированиях до 01.12.2025. Далее стоимость может быть пересмотрена. Также стоимость увеличивается при изменении официальной стоимости входных билетов на разницу между новой и старой стоимостью.