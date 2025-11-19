Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тур идеально подходит для знакомства с удивительной Индией.

В этот тур мы включили классические, самые любимые путешественниками места Индии. Здесь и Тадж-Махал, и базарные кварталы Старого Дели, и великолепные дворцы Джайпура, и храмы Камасутры. Слоны, обезьяны, огромное пряное индийское тали, примерка сари и дегустация масала-чая. Все то, что ассоциируется с Индией!

Тур прекрасно подойдет вам, если Вы:

Впервые едете в Индию и не знаете, с какого маршрута начать.

Хотели бы сочетать знакомство с интересной культурой, комфорт и безопасность.

У вас не так много дней для путешествия.

Планируете несколько дней экскурсий, а потом летите на пляжный отдых.

Едете с детьми, друзьями, парой, один в любом составе.

Продолжительность: 6 дней.

!Можно участвовать во всем туре 6 дней, либо только на части Золотой треугольник первые 4 дня.

Маршрут: Дели Джайпур Агра Орчха - Кхаджурахо - Дели.