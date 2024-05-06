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предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)