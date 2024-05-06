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Авторский тур
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Гид порекомендует места для знакомства с индийской кухней»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
«Основные достопримечательности столицы штата Раджастан сосредоточены внутри городских стен в старой части города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$313 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
Авторский тур
2 дня
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$387 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
«После размещения и отдыха вы встретитесь с гидом и отправитесь на обзорную экскурсию по мегаполису Дели»
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
Авторский тур
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«Сегодня вы познакомитесь с Агрой, крупнейшим туристическим центром страны, привлекающим путешественников архитектурой времён Монгольской империи, мастерами ювелирного и кожевенного дела и, конечно, легендарным мавзолеем Тадж-Махал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по столице Индии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Предлагаем необычный маршрут по Индии: увидим и главные достопримечательности Дели, Джайпура и Агры, и необычную локацию — одно из местных чудес света»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Отправляемся в большое путешествие по главным достопримечательностям Индии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
9 дней
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
«После этого нас ждёт обзорная экскурсия по Джайпуру: увидим местные форты, обсерватории и храмы»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 300 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели»
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели»
15 сен в 03:30
28 янв в 03:30
$860 за человека
Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели»
22 июня в 05:00
7 июля в 05:00
$1 145 за человека
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
«Знакомство с достопримечательностями города начнём с главного символа страны — величественного Тадж-Махала»
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
«После завтрака устроим ознакомительный променад по Дели — городу с богатой многовековой историей»
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«После завтрака начнём знакомство с Дели»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Его главной достопримечательностью является графитовый лингам»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнесса6 мая 2024Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
- KKristina29 апреля 2024Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
- ААнна21 марта 2024Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
- ВВиктория30 января 2024Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
- ММария30 января 2024Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
- ДДарья20 января 2024Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
- ВВладимир13 января 2024Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
- ССергей10 января 2024Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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