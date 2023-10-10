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и готов помочь. Все прошло так, как ожидалось, или даже лучше, и у нас не было ни одной проблемы. Все отели были идеальными. Наш водитель, конечно, был лучшим. Полезный, надежный и всегда старающийся сделать все возможное. Все гиды были хорошими. Я полностью рекомендую Абхинав всем, чтобы открыть для себя удивительную Индию