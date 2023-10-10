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Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
15 сен в 03:30
28 янв в 03:30
$860 за человека
Последние отзывы на туры
- AAngela10 октября 2023У нас были фантастические впечатления от Абхинава, который организовал нашу Индию. Он сделал наш тур поистине потрясающим. Он серьезен, надежен
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "7-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 779 до 899. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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