Описание тура

Компактное, хорошо организованное, доступное путешествие по классическим, самым любимым путешественниками местам Индии. Здесь и Тадж-Махал, и базарные кварталы Старого Дели, и великолепные дворцы Джайпура, и древний Варанаси – город Шивы на Ганге. Слоны, обезьяны, огромное пряное индийское тали, примерка сари и дегустация масала-чая. Все то, что ассоциируется у нас с путешествием по Индии!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

