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Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Авторский тур
10 дней
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
16 авг в 10:00
$1 650 за человека
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
15 сен в 03:30
28 янв в 03:30
$860 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия6 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На автобусе»
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