Анна Ваш гид в Гоа Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек $220 за человека

Описание экскурсии Эко-коттеджи расположены среди живописных пейзажей и спокойного окружения на высоте 800 метров над уровнем моря с видом на долину и панорамным видом на весь Гоа. Это место находится на стыке 3х близлежащих штатов: Гоа, Карнатака и Махараштра. Здесь Вы насладитесь пением птиц, проснётесь поутру под звуки тишины, совершите прогулки в джунгли и к водопаду. Искупаетесь в шикарном бассейне «Infinity», откуда открывается потрясающий и завораживающий вид на горы! Вас заселят в бунгало в заповеднике, с чудесными террасами, видовыми окнами до пола, во всю стену и джунгли все перед тобой, как на ладони. А вечером для Вас развлекательная программа. Возможны несколько вариантов размещения: Стандарт (вид на джунгли): +0 $ Дополнительное место в коттедже (матрац): +50$ Долина с частичным видом на водопад: +20$ за коттедж Семейный коттедж целиком (2 спальни): +140$ за коттедж Коттедж с собственным бассейном: +60$ за коттедж

