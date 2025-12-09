Описание экскурсииЭко-коттеджи расположены среди живописных пейзажей и спокойного окружения на высоте 800 метров над уровнем моря с видом на долину и панорамным видом на весь Гоа. Это место находится на стыке 3х близлежащих штатов: Гоа, Карнатака и Махараштра. Здесь Вы насладитесь пением птиц, проснётесь поутру под звуки тишины, совершите прогулки в джунгли и к водопаду. Искупаетесь в шикарном бассейне «Infinity», откуда открывается потрясающий и завораживающий вид на горы! Вас заселят в бунгало в заповеднике, с чудесными террасами, видовыми окнами до пола, во всю стену и джунгли все перед тобой, как на ладони. А вечером для Вас развлекательная программа. Возможны несколько вариантов размещения: Стандарт (вид на джунгли): +0 $ Дополнительное место в коттедже (матрац): +50$ Долина с частичным видом на водопад: +20$ за коттедж Семейный коттедж целиком (2 спальни): +140$ за коттедж Коттедж с собственным бассейном: +60$ за коттедж
Рекомендуется бронирование коттеджей заранее.
- ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
- 10:30 Выезд из отеля
- 12:30 Приезд и размещение в коттеджах
- 13:00-15:00 Обед
- 15:30-17:30 Роспись хной мехенди для девушек
- 16:30-17:30 Чай, тосты, снеки
- 17:00-18:30 Прогулка в джунгли, встреча заката в горах
- 19:30-20:30 Фольклорные танцы у костра или просмотр фильма о дикой природе
- 20:30-23:00 Ужин
- ВТОРОЙ ДЕНЬ
- 7:00-8:00 Прогулка в джунгли, где Вы сможете послушать пение птиц
- 8:30-9:30 Завтрак
- 9:30-12:00 Прогулка в джунгли к водопаду
- 12:00 Выезд из коттеджей
- Включено: Трансфер от отеля и обратно, размещение в номерах, 3х разовое питание, роспись хной для девушек, вечерняя программа
- Не включено: Алкогольные напитки
Начало: Гоа
Завершение: Привозим обратно в Ваш отель
Когда: Рекомендуется бронирование коттеджей заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
