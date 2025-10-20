Хампи, бывшая столица Виджаянагарской империи, приглашает вас на двухдневное путешествие из Гоа. Здесь сохранились удивительные артефакты: храмовые комплексы, дворцы и каменные колесницы.



Вы увидите закат и рассвет на горах, примете участие в религиозной церемонии и насладитесь обществом обезьян. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим гидом. Включены транспорт, ночёвка и входные билеты. Это шанс прикоснуться к истории и культуре Индии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Гоа в Хампи - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет изнуряющей жары, а также минимальная вероятность дождей, что делает путешествие приятным и удобным. В период с июня по сентябрь также можно отправиться в поездку, однако стоит быть готовым к влажной погоде и возможным осадкам. Остальные месяцы, с марта по май, характеризуются высокой температурой, что может сделать экскурсию менее комфортной, но все же возможной для посещения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.