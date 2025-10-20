Хампи, бывшая столица Виджаянагарской империи, приглашает вас на двухдневное путешествие из Гоа. Здесь сохранились удивительные артефакты: храмовые комплексы, дворцы и каменные колесницы.
Вы увидите закат и рассвет на горах, примете участие в религиозной церемонии и насладитесь обществом обезьян. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим гидом. Включены транспорт, ночёвка и входные билеты. Это шанс прикоснуться к истории и культуре Индии
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Древние храмы и дворцы
- 🌅 Закат и рассвет на горах
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗣 Русскоязычный гид
- 🎟 Включены билеты и проживание
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Гоа в Хампи - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет изнуряющей жары, а также минимальная вероятность дождей, что делает путешествие приятным и удобным. В период с июня по сентябрь также можно отправиться в поездку, однако стоит быть готовым к влажной погоде и возможным осадкам. Остальные месяцы, с марта по май, характеризуются высокой температурой, что может сделать экскурсию менее комфортной, но все же возможной для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храмовый комплекс Виттала
- Гарем
- Дворец Лотос Махал
- Королевские купальни
- Храм Вирупакши
- Кришна базар
Описание экскурсии
День 1. Главные достопримечательности Хампи
- Храмовый комплекс Виттала: каменная колесница, храм Кришны, залы венчаний и собраний, танцевальный зал с музыкальными колоннами
- Гарем, дворец Лотос Махал и королевский слоновник
- Королевские купальни
- Дворец Короля, бассейн для священного омовения, храм Хазарарамы, Фестивальная площадь
- Статуя Нарасимхи, Шива-Лингам, храм Ганеши
- Встреча заката на горе Хемакута
- Храм Вирупакши
- Ужин в самом центре Хампи, в культовом ресторане «Mango Tree»
- Кришна базар
День 2. Завершение осмотра Хампи + рассвет на горе
- Традиционный обряд «пуджа» в храме Шивы
- Храмовый комплекс Рамы
- Встреча рассвета на горе Маляванта с обезьянками
Примерный тайминг
Первый день
05:00 — выезд из Гоа
08:00 — завтрак
12:30 — прибытие в Хампи, заселение в отель, обед, экскурсия
21:00 — свободное время
Второй день
05:00 — выселение из отеля, продолжение экскурсии
09:00 — выезд в обратном направлении
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле Toyota Innova Crysta
- Транспорт, ночёвка в отеле 4* и входные билеты включены в стоимость
- Обеды и ужины оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суговара — ваша команда гидов в Гоа
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в Гоа! С радостью покажем вам достопримечательности нашего и соседних штатов: как природные, так и исторические. Расскажем о местных традициях, истории и культуре.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
20 окт 2025
Отличная экскурсия по старинному городу Хампи, прошла очень насыщено и интересно. Особая благодарность гиду Роману (здесь он представлен, как Суговара), который провел эти два дня экскурсии на одном дыхании. Красивые виды, погружение в духовные практики Индии, потрясающая архитектура и местный колорит.
