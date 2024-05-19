Групповые экскурсии Гоа

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $45 за человека
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
22 часа
1 отзыв
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от $124 за человека
Архитектурные сокровища Гоа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по архитектурным сокровищам Гоа: от Панаджи до Старого Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$70 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$45 за человека
Весь Гоа за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
32 отзыва
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • А
    Анжелика
    9 мая 2024
    Весь Гоа за один день
    Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
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    этого штата- мы посмотрели индуистский храм, ближе познакомились с культурой местного народа, затем поехали на водопад, в котором плавать очень приятно, так как вода прохладная, а снаружи очень жарко. Когда над водопадом проехал поезд, я еще минут 5 не могла прийти в себя от удивительной красоты. Очень понравился старый Гоа и посещение базилики, которой более 500 лет (она не реставрировалась и все архитектурные идеи сохранены). Нашим экскурсоводом была Анна-это мой лучший гид на Гоа. Объясняла легко и непринужденно, общалась с туристами и договаривалась с местными, подсказывала, что можно купить на месте, а что лучше приобрести в городе.

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
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    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

  • Е
    Евгения
    13 марта 2024
    Весь Гоа за один день
    Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
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    одними из первыми. Все оперативно организовали. На самом водопаде народу не очень много. Кто хотел — искупался. Очень много индусов. Плантация специей ну так себе. Получасовая экскурсия по саду, потом магазин с из же продукцией. На любителя. После покормили. Потом возвращение в город и 2 церкви. К этому моменту уже все устали, информация особо не усваивается. Брать однозначно стоит. За день вас свозят в локации, доколотых тяжело добраться самостоятельно

  • С
    Сафронова
    8 марта 2024
    Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
    Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
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    люблю тебя Индия. Обязательно посетите данную экскурсию. Но будьте готовы к дороге, которая утомляет, но это сущая ерунда по сравнению с полученными эмоциями.

  • С
    Светлана
    17 февраля 2024
    Архитектурные сокровища Гоа
    Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Групповые»

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  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  3. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
  4. Рукотворные сокровища Гоа
  5. Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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