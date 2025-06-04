Насладитесь умиротворяющей прогулкой на байдарках по живописной реке Чапора с её густыми мангровыми лесами и разнообразной дикой природой. Завершите день захватывающим закатом и освежающим купанием в чистых водах.
Описание водной прогулкиУникальный маршрут через мангровые заросли Погрузитесь в атмосферу первозданной природы, путешествуя на байдарках по спокойным водам, окружённым густыми и ярко-зелёными мангровыми лесами. Ваш гид познакомит вас с экосистемой этих мест и поможет увидеть разнообразных птиц и водных обитателей. Насладитесь потрясающим видом на закат, когда небо окрашивается в глубокие оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки, отражающиеся в воде. Это идеальный момент для фотографий и расслабления в гармонии с природой. Освежающее купание и отдых Во время путешествия у вас будет возможность окунуться в чистую и прохладную воду реки Чапора. Купание на свежем воздухе подарит бодрость и позволит ещё глубже прочувствовать природную красоту этого уединённого уголка. Важная информация:
- Что взять с собой: сменную одежду, воду, многоразовую бутылку для воды.
- Не подходит для: детей до 10 лет, людей старше 60 лет, людей с весом более 110 кг.
- Пожалуйста, возьмите с собой питьевую воду в многоразовой бутылке, так как мы стараемся избегать пластиковых бутылок. У нас есть питьевая вода, которую можно перелить в вашу бутылку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Каяк и весло
- Спасательные жилеты
- Услуги гида
- Купание в реке
- Закуски
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
MR49+PJX Дхаргал, Гоа, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
4 июн 2025
Руководство, организация, гибкость и гостеприимство — всё было на высшем уровне, а гид всегда обеспечивал безопасность и поддержку
А
Алиса
17 окт 2024
Великолепный отдых в тихой обстановке и среди прекрасной природы.
Входит в следующие категории Гоа
