Однодневная экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальные впечатления: кормление диких крокодилов, посещение королевского дворца Савантвади и индуистского храма. Насладитесь отдыхом на пляже Парадайз с белым песком и исследуйте таинственный Реди Форт. Завершите день панорамными видами на море и закат.
Путешествие включает также посещение форт-отеля Тираколь и романтичную паромную переправу через реку
Путешествие включает также посещение форт-отеля Тираколь и романтичную паромную переправу через реку
5 причин купить эту экскурсию
- 🐊 Кормление диких крокодилов
- 🏰 Посещение дворца Савантвади
- 🏖️ Отдых на пляже Парадайз
- 🌅 Панорамные виды на закат
- ⛴️ Паромная переправа через реку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода комфортная и сухая. В марте и апреле также можно насладиться поездкой, но может быть жарковато. В сезон дождей с июня по сентябрь некоторые локации могут быть менее доступны, но природа будет особенно зелёной и живописной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Королевский дворец Савантвади
- Индуистский храм
- Пляж Парадайз
- Реди Форт
- Форт-отель Тираколь
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас отправиться в захватывающее однодневное путешествие из Гоа в соседний штат Махараштра! Это приключение подарит вам уникальное сочетание природной красоты, исторических сокровищ и необычных впечатлений, которые останутся в вашей памяти надолго. Вас ждут яркие эмоции, потрясающие виды и возможность сделать невероятные фотографии на фоне живописных локаций! Что вас ждет:• Кормление диких крокодилов в реке —испытайте прилив адреналина, наблюдая за дикими крокодилами в их естественной среде обитания! Под руководством опытных гидов вы сможете безопасно покормить этих удивительных хищников и узнать больше о жизни рептилий в реке Махараштры.
- Королевский дворец-музей Савантвади — погрузитесь в историю региона, посетив великолепный дворец Савантвади. Этот музей хранит богатую коллекцию артефактов, отражающих роскошь и традиции королевской семьи. Вы увидите изысканные интерьеры, старинные картины и уникальные предметы быта.
- Красивейший индуистский храм — откройте для себя духовную сторону Махараштры, посетив один из её живописных храмов. Архитектура, украшенная тонкой резьбой, и умиротворяющая атмосфера позволят вам прикоснуться к многовековым традициям индуизма.
- Дикий пляж Парадайз с белым песком — расслабьтесь на знаменитом пляже Парадайз, где белоснежный песок и лазурные волны создают идеальные условия для отдыха. Это место — настоящий рай для любителей природы и фотосессий на фоне закатного солнца.
- Заросший джунглями Реди Форт — исследуйте таинственный Реди Форт, окружённый пышными джунглями. Этот заброшенный форт португальской эпохи хранит следы истории и создаёт атмосферу приключения, словно из фильмов об Индиане Джонсе.
- Панорамные виды на море и закат — насладитесь захватывающими дух видами на Аравийское море с лучших смотровых площадок Махараштры. Закат над морем станет идеальным завершением дня и подарит вам незабываемые кадры.
- Роскошный форт-отель Тираколь — посетите уникальный форт-отель Тираколь, расположенный на живописном утёсе. Это место сочетает в себе историческую архитектуру и современный комфорт, а его панорамные виды на реку и море не оставят вас равнодушными.
- Паромная переправа через реку — добавьте в своё приключение нотку романтики с переправой через реку на пароме. Это короткое, но увлекательное путешествие подарит вам новые впечатления и живописные виды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кормление диких крокодилов в реке
- Королевский дворец-музей Савантвади
- Красивейший индийский храм
- Дикий пляж Парадайз с белым песком
- Заросший джунглями Реди Форт
- Панорамные виды на море и закат
- Роскошный форт-отель Тираколь
- Паромная переправа через реку
Что включено
- Русский гид
- Все входные билеты
- Кормление крокодилов
Что не входит в цену
- Обед на пляже (около 5-7$, по желанию)
- Трансфер для отелей Южного Гоа - от 10$ за 1 человека (зависит от дальности пляжа и количества попутчиков, уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
17 окт 2025
Доброго времени суток.
Отдыхаю в ГОА первый раз октябрь 2025. Выбрала экскурсию "кормление крокодилов и т. д. Махараштра"
Всё просто замечательно учитывая что сезон только начался попали на все локации. Очень много
Отдыхаю в ГОА первый раз октябрь 2025. Выбрала экскурсию "кормление крокодилов и т. д. Махараштра"
Всё просто замечательно учитывая что сезон только начался попали на все локации. Очень много
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дворцово-храмовый день в Хампи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
19 ноя в 04:30
$140 за человека