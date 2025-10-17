Однодневная экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальные впечатления: кормление диких крокодилов, посещение королевского дворца Савантвади и индуистского храма. Насладитесь отдыхом на пляже Парадайз с белым песком и исследуйте таинственный Реди Форт. Завершите день панорамными видами на море и закат.



Путешествие включает также посещение форт-отеля Тираколь и романтичную паромную переправу через реку

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода комфортная и сухая. В марте и апреле также можно насладиться поездкой, но может быть жарковато. В сезон дождей с июня по сентябрь некоторые локации могут быть менее доступны, но природа будет особенно зелёной и живописной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.