Познавательные экскурсии на природе в Гоа

Найдено 7 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гоа: путешествие в мир животных и специй
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
«Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
«Заведение, где подают более 20 видов тропических фрешей, милкшейков и фруктовых салатов по доступным ценам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
«Устроим пикник с горячим кофе и фотосессию в мягком солнечном свете под звуки пробуждающейся природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
  • О
    Оксана
    18 марта 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
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    Яну от души. Ездили по про6рамме ГОА за 1 день, информации было достаточно и очень душевно все прошло. Желаем ребятам процветания.

    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно
  • Д
    Дария
    24 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
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    на связи. Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы. Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне. Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!! Алексею успехов и процветания в профессии!!!

  • О
    Ольга
    8 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
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    легкой и интересной манере. В непринуждённой беседе ответил на все интересующие вопросы. Время пролетело незаметно и захотелось вернуться на ГОА и снова съездить на новую экскурсию с таким замечательным гидом!

    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию
  • А
    Антонина
    8 января 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 37 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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