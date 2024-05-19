1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
«Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
«Заведение, где подают более 20 видов тропических фрешей, милкшейков и фруктовых салатов по доступным ценам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
«Устроим пикник с горячим кофе и фотосессию в мягком солнечном свете под звуки пробуждающейся природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
- ООксана18 марта 2024Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
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