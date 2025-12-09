Описание фото-прогулкиПешая прогулка по самым интересным и колоритным местам столицы штата: яркие разноцветные дома, особняки, наследие португальского влияния, узкие улочки с исторической пекарней, современные граффити, главной церковью города и многое другое. Вы не только послушаете и узнаете историю "Золотого века" Гоа во времена правления Португалии, но и посмотрите, как это интегрировалось в современную жизнь и традиции местного населения. А самое главное - это профессиональная фотосъемка на протяжении всей прогулки. Маршрут построен специально так, чтобы не только посмотреть самое интересное и важное в городе, но и сделать яркие кадры на память!
Двухчасовая прогулка в утреннее время, когда не жарко и меньше других гостей в столице:ежедневно с 9:00 до 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная церковь Непорочного зачатия
- Латинский квартал Фонтаньеш
- Историческая пекарня
- Памятник первого гоанца, который стал известен в Европе
- Галерея современной знаменитости - художника Марио Миранда
Что включено
- Фотосъемка/nГид
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи (помогу вам его организовать) /nЛичные расходы/nПри необходимости, напитки, перекус. по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индия, штат Гоа, округ Северный Гоа, подрайон Тисвади, Панаджи, Mahatma Gandhi Road
Завершение: Завершение прогулки на месте старта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
