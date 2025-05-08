Панаджи, столица Гоа, привлекает туристов своим уникальным сочетанием португальской архитектуры и индийского колорита.
На экскурсии можно увидеть старинные виллы квартала Фонтейнес, церковь непорочного зачатия Девы Марии и Национальный музей. Прогулка по набережной и посещение пляжа Дона-Паула откроют панорамные виды и романтические истории. Путешествие завершится посещением красочных храмов и местного базара
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌅 Живописные виды
- 📜 Исторические факты
- 🛍 Местные рынки
- 🕌 Культурное наследие
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии «Краски Панаджи» - с ноября по февраль. В это время в Гоа комфортная температура и минимальная влажность, что делает прогулки приятными. С июня по сентябрь наступает сезон дождей, когда осадки могут ограничить возможности для экскурсий, но природа в это время особенно зелена и свежа. В остальные месяцы, с марта по май, жара может быть более ощутимой, но экскурсия всё равно остаётся доступной, если выбрать утренние или вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Квартал Фонтейнес
- Церковь непорочного зачатия Девы Марии
- Национальный музей
- Пляж Мирамар
- Пляж Дона-Паула
- Храм богини Лакшми
- Храм Бога обезьян
Описание экскурсии
Крупнейшая река Гоа — Мандови. В начале 16 века в устье вошли португальские корабли, и на берегах разыгралась битва, определившая судьбу этих земель почти на 5 столетий.
В лучах утреннего солнца мы переправимся на пароме к берегам Панаджи и по пути увидим корабли-казино, мирно дрейфующие после ночной жизни.
Португальский Панаджи
Храмы и дома Панаджи копируют архитектуру Португалии. Не удивляйтесь: ещё недавно город был столицей португальской колонии.
Мы посетим:
- Квартал Фонтейнес с разноцветными виллами
- Уютные улочки с атмосферой средневекового Лиссабона
- Центральную улицу 18 июня с популярными магазинчиками — её название происходит от памятной для Индии даты
- Церковь непорочного зачатия Девы Марии 16 века — сложный декор и ослепительно-белый фасад делают её потрясающей! Здесь же находится второй по величине колокол в Гоа
- Национальный музей с объектами культурного значения в старейшем здании города — бывшем дворце Адиль-Шаха, а позднее — резиденции португальских вице-королей
Современный Панаджи
Погрузимся в местный колорит, поговорим об истории и культуре гоанцев и выясним, чем они отличаются от других жителей страны.
Увидим:
- Центральную набережную и пляж Мирамар с красивым видом на северное побережье
- Пляж Дона-Паула — место слияния двух рек с панорамными видами и укромными местечками для свиданий. Здесь родилась история вечной любви индийских Ромео и Джульетты
- Храм богини Лакшми, куда приходят просить о финансовом достатке. Внутри также есть алтари Ганеши и Кришны
- Красочный храм Бога обезьян — он стоит на холме, с которого открывается панорамный вид на город
- Восточный базар и торговый центр Caculo Mall (по желанию)
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota Innova, все входные билеты и проезд на пароме
- Питание оплачивается дополнительно (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гоа
Здравствуйте, путешественники. Меня зовут Лена. С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Вадим
8 мая 2025
Елена в переводе с гоанского означает самый лучший гид. Огромное ей спасибо за экскурсию. Было интересно и познавательно. С удовольствием прошлись по португальскому кварталу, посетили храмы и местный рынок,купили фрукты и загадали желание. Рекомендуем всем туристам брать экскурсии у Елены.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв. Очень рада, что вы остались довольны, что вам было интересно со мной. Ваш положительный опыт - лучшая награда. Жду вас снова на моих экскурсиях!
С уважением, Елена
Е
Евгений
21 мар 2025
Экскурсия очень информативная и проходит по самым интересным местам. Гид, Елена, заботливо проведёт Вас по культурным достопримечательностям столицы Гоа, так что время пролетит незаметно. Нам с семьёй все очень понравилось, рекомендуем!!
Елена
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв. Я постаралась подобрать самые интересные места города, чтобы вы смогли ощутить атмосферу прошлых веков и современности. Жду вас на своих других экскурсиях.
С уважением, Елена.
Входит в следующие категории Гоа
