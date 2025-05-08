Панаджи, столица Гоа, привлекает туристов своим уникальным сочетанием португальской архитектуры и индийского колорита.



На экскурсии можно увидеть старинные виллы квартала Фонтейнес, церковь непорочного зачатия Девы Марии и Национальный музей. Прогулка по набережной и посещение пляжа Дона-Паула откроют панорамные виды и романтические истории. Путешествие завершится посещением красочных храмов и местного базара

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Краски Панаджи» - с ноября по февраль. В это время в Гоа комфортная температура и минимальная влажность, что делает прогулки приятными. С июня по сентябрь наступает сезон дождей, когда осадки могут ограничить возможности для экскурсий, но природа в это время особенно зелена и свежа. В остальные месяцы, с марта по май, жара может быть более ощутимой, но экскурсия всё равно остаётся доступной, если выбрать утренние или вечерние часы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.