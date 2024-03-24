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Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
«Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
«Заявку на фотосессию необходимо делать заранее (за 3-4 дня минимум), чтобы успеть получить необходимые разрешения на съёмку»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
«За 2 часа съёмки выходит около 250-300 кадров, которые будут обработаны в Lightroom (цвето и светокоррекция) и переданы вам в виде ссылки для скачивания в течение 1-2 дней после фотосессии»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер, наше сопровождение, фотосессия и пикник: кофе в термосе с двумя чашками, круассаны, фрукты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 марта 2024Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
- ННаталья3 марта 2024Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
- ЕЕлена20 января 2024Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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