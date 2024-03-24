Фотосессии в Гоа с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Гоа на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
«Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Фотосессия в индийских национальных нарядах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
«Заявку на фотосессию необходимо делать заранее (за 3-4 дня минимум), чтобы успеть получить необходимые разрешения на съёмку»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
«За 2 часа съёмки выходит около 250-300 кадров, которые будут обработаны в Lightroom (цвето и светокоррекция) и переданы вам в виде ссылки для скачивания в течение 1-2 дней после фотосессии»
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер, наше сопровождение, фотосессия и пикник: кофе в термосе с двумя чашками, круассаны, фрукты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
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    и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
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    ещё мы успели выпить кофе в колоритном городском кафе и зайти в сувенирный магазин, где предлагаются открытки, тарелки, кружки и т. д. с репродукциями местного художника - особое эстетическое удовольствие! Спасибо за заботу о деталях и комфорте!

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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