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Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра

Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.

Экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе историю, природу и культуру.

Вас ждет встреча с королевой в ее дворце, кормление крокодилов
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с безопасного расстояния, посещение храма, где каждый шаг имеет значение, отдых на белоснежном пляже Парадайз под тенью огромных сосен, переправа по реке, где можно по-настоящему ощутить дух Индии, и визит в форты Тираколь и Реди, каждый из которых хранит свои тайны и истории. Поездка на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером обеспечит вам комфорт в пути.

В стоимость включены все трансферы, услуги русского гида, входные билеты и даже курица для кормления крокодилов. Обед на пляже и трансфер с южных пляжей Гоа доступны за дополнительную плату.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с истинной Индией, ее культурой и природой, оставив в душе яркие воспоминания на всю жизнь

4.9
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Пляжный отдых на белоснежном песке
  • 🦎 Безопасное кормление крокодилов
  • 🏰 Посещение королевского дворца
  • 🕌 Уникальный храм единства религий
  • 🚤 Переправа по живописной реке
  • 🌿 Прогулка по утопающему в лианах форту
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Крокодиловая река
  • Храм единства религий
  • Пляж Парадайз
  • Форт Тираколь
  • Реди Форт

Описание экскурсии

Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!

В программе:

  • Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её
  • Крокодиловая река, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;
  • Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.
  • Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.
  • Переправа по реке в окружении индийской природы.
  • Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики.
  • Реди Форт, утопающий в лианах.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером
  • Возможно проведение экскурсии для группы 5 человек — 300$ и 6 человек — 360$

В стоимость включено

  • Трансфер по программе
  • Услуги русского гида,
  • Входные билеты во все комплексы,
  • Курица для кормления крокодилов.

Оплачивается дополнительно

  • Обед на пляже (от 10$ с человека)
  • Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)

Про крокодилов

Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 349 туристов
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моём каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историки, любящие Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и
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Вакер
Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
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Екатерина
От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С нашей стороны было очень правильным решением посетить ещё один штат
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Индии! Масса интересной информации и красивейшие локации. Даже не знаем, что понравилось больше - всё! И крокодилы, и чудесный пляж, где мы были одни, и дворец королевы, и величественные форты. Ну а храм Вишну - просто бешеная энергетика и погружение в религию. И всё это было приправлено (спайси) интереснейшей информацией от гида. Нас нигде не торопили + индивидуальный транспорт, никакого мотания по чужим отелям) Спасибо, рекомендуем 👍

От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа,
От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа,
От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа,
От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа,
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Д
Отличная экскурсия!
Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда на связи.
Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!!
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Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы.
Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне.
Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!!
Алексею успехов и процветания в профессии!!!

Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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Е
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными знаниями как в целом о стране, так и о конкретном
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штате, очень доходчиво объясняет все непонятные моменты. Была информация о религии, кухне и традициях. Мы проживали в южном Гоа, поэтому был отдельный трансфер до столицы, а потом началась экскурсия. Все прошло непринуждённо и интересно.

Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания.
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания.
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания.
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания.
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания.
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Е
Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Алена прекрасный гид, нам было с ней очень комфортно в течение дня. Алена ответила на все наши многочисленные вопросы, остались прекрасные воспоминания.
Экскурсия началась
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в 10.30 утра и закончилась в 19.30 вечера. Нам очень повезло (мы все успели), не смотря на то, что в Рождество/Новый год на улицах плотный траффик.
Пляж paradise красивый, но мы купаться не стали - решили провести время за обедом и приятной беседой об Индии и Гоа.

Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
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Входит в следующие категории Гоа

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