Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Индивидуальная экскурсия в Гоа

Отправиться к райским пляжам, древним фортам, королевскому дворцу и крокодиловой реке

Если хотите понять Индию, проведите один день в штате Махараштра. Здесь вам откроется вся палитра красок, звуков, запахов, ритмов и типажей.

Я отвезу вас в секретные места, где вы понежитесь на райском пляже, покормите крокодилов, побываете во дворце, где до сих пор живёт королева, и насладитесь потрясающими видами с крепостных стен.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!

В программе:

  • Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её
  • Крокодиловая река, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;
  • Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.
  • Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.
  • Переправа по реке в окружении индийской природы.
  • Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики.
  • Реди Форт, утопающий в лианах.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером.

В стоимость включено

  • Трансфер по программе
  • Услуги русского гида,
  • Входные билеты во все комплексы,
  • Курица для кормления крокодилов.

Оплачивается дополнительно

  • Обед на пляже (от 10$ с человека)
  • Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)

Про крокодилов

Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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