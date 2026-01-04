Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.
Экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе историю, природу и культуру.
Вас ждет встреча с королевой в ее дворце, кормление крокодилов
Экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе историю, природу и культуру.
Вас ждет встреча с королевой в ее дворце, кормление крокодилов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Пляжный отдых на белоснежном песке
- 🦎 Безопасное кормление крокодилов
- 🏰 Посещение королевского дворца
- 🕌 Уникальный храм единства религий
- 🚤 Переправа по живописной реке
- 🌿 Прогулка по утопающему в лианах форту
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Крокодиловая река
- Храм единства религий
- Пляж Парадайз
- Форт Тираколь
- Реди Форт
Описание экскурсии
Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!
В программе:
- Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её
- Крокодиловая река, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;
- Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.
- Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.
- Переправа по реке в окружении индийской природы.
- Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики.
- Реди Форт, утопающий в лианах.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером
- Возможно проведение экскурсии для группы 5 человек — 300$ и 6 человек — 360$
В стоимость включено
- Трансфер по программе
- Услуги русского гида,
- Входные билеты во все комплексы,
- Курица для кормления крокодилов.
Оплачивается дополнительно
- Обед на пляже (от 10$ с человека)
- Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)
Про крокодилов
Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 349 туристов
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моём каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историки, любящие Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.
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Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
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От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С нашей стороны было очень правильным решением посетить ещё один штат
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Д
Отличная экскурсия!
Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда на связи.
Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!!
Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда на связи.
Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!!
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Е
Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными знаниями как в целом о стране, так и о конкретном
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Е
Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Алена прекрасный гид, нам было с ней очень комфортно в течение дня. Алена ответила на все наши многочисленные вопросы, остались прекрасные воспоминания.
Экскурсия началась
Алена прекрасный гид, нам было с ней очень комфортно в течение дня. Алена ответила на все наши многочисленные вопросы, остались прекрасные воспоминания.
Экскурсия началась
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