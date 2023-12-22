Отправиться к райским пляжам, древним фортам, королевскому дворцу и крокодиловой реке
Если хотите понять Индию, проведите один день в штате Махараштра. Здесь вам откроется вся палитра красок, звуков, запахов, ритмов и типажей.
Я отвезу вас в секретные места, где вы понежитесь на райском пляже, покормите крокодилов, побываете во дворце, где до сих пор живёт королева, и насладитесь потрясающими видами с крепостных стен.
Я отвезу вас в секретные места, где вы понежитесь на райском пляже, покормите крокодилов, побываете во дворце, где до сих пор живёт королева, и насладитесь потрясающими видами с крепостных стен.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!
В программе:
- Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её
- Крокодиловая река, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;
- Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.
- Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.
- Переправа по реке в окружении индийской природы.
- Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики.
- Реди Форт, утопающий в лианах.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером.
В стоимость включено
- Трансфер по программе
- Услуги русского гида,
- Входные билеты во все комплексы,
- Курица для кормления крокодилов.
Оплачивается дополнительно
- Обед на пляже (от 10$ с человека)
- Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)
Про крокодилов
Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моем каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историков, любящих Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.
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