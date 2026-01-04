Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.Экскурсия из Гоа в Махараштру предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе историю, природу и культуру.Вас ждет встреча с королевой в ее дворце, кормление крокодилов

с безопасного расстояния, посещение храма, где каждый шаг имеет значение, отдых на белоснежном пляже Парадайз под тенью огромных сосен, переправа по реке, где можно по-настоящему ощутить дух Индии, и визит в форты Тираколь и Реди, каждый из которых хранит свои тайны и истории. Поездка на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером обеспечит вам комфорт в пути. В стоимость включены все трансферы, услуги русского гида, входные билеты и даже курица для кормления крокодилов. Обед на пляже и трансфер с южных пляжей Гоа доступны за дополнительную плату. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с истинной Индией, ее культурой и природой, оставив в душе яркие воспоминания на всю жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!

В программе:

Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её

— музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её Крокодиловая река , где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;

, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов; Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.

— совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь. Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.

с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу. Переправа по реке в окружении индийской природы.

в окружении индийской природы. Форт Тираколь , любимая локация поклонников йоги и романтики.

, любимая локация поклонников йоги и романтики. Реди Форт, утопающий в лианах.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova с кондиционером

Возможно проведение экскурсии для группы 5 человек — 300$ и 6 человек — 360$

В стоимость включено

Трансфер по программе

Услуги русского гида,

Входные билеты во все комплексы,

Курица для кормления крокодилов.

Оплачивается дополнительно

Обед на пляже (от 10$ с человека)

Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)

Про крокодилов

Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.