Желающим понять Индию стоит провести день в Махараштре. Здесь вы насладитесь разнообразием природы и культурных достопримечательностей.
В программе: посещение королевского дворца, где до сих пор живёт королева, кормление крокодилов с безопасного моста, храм единства религий с уникальными ритуалами, отдых на белоснежном пляже Парадайз и прогулка по крепостным стенам. Путешествие подходит для семей с детьми благодаря безопасным условиям
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть королевский дворец
- 🐊 Покормить крокодилов
- 🌴 Отдохнуть на пляже Парадайз
- 🕌 Посетить храм единства религий
- 🚤 Переправа по реке
- 🧘♂️ Форт Тираколь для йоги
- 🌿 Реди Форт в лианах
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Крокодиловая река
- Храм единства религий
- Пляж Парадайз
- Форт Тираколь
- Реди Форт
Описание экскурсии
Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!
В программе:
- Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её
- Крокодиловая река, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов;
- Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.
- Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу.
- Переправа по реке в окружении индийской природы.
- Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики.
- Реди Форт, утопающий в лианах.
Организационные детали
В стоимость включено
- Комфортабельный трансфер на Toyota Innova с кондиционером
- Услуги русского гида
- Входные билеты во все комплексы
- Курица для кормления крокодилов
Оплачивается дополнительно
- Обед на пляже (от 10$ с человека)
- Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)
Про крокодилов
Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Провели экскурсии для 218 туристов
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моем каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историков, любящих Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
7 ноя 2025
В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
Мария
18 авг 2025
Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
Мария
Ответ организатора:
Спасибо)))
Роман
12 мар 2025
Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.
С
Светлана
21 фев 2025
Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!
А
Анастасия
6 фев 2025
Все очень понравилось!
С
Сергей
28 янв 2025
Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили все. От лингвистики до деталей индуизма. Алексей отлично разбирается в
Входит в следующие категории Гоа
