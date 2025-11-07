Желающим понять Индию стоит провести день в Махараштре. Здесь вы насладитесь разнообразием природы и культурных достопримечательностей. В программе: посещение королевского дворца, где до сих пор живёт королева, кормление крокодилов с безопасного моста, храм единства религий с уникальными ритуалами, отдых на белоснежном пляже Парадайз и прогулка по крепостным стенам. Путешествие подходит для семей с детьми благодаря безопасным условиям

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Как только мы покинем Гоа и окажемся в Махараштре, вы сразу почувствуете перемены. Из-за того, что территория штата растянулась от побережья далеко вглубь страны, Махараштра может похвастать разнообразными природными и климатическими условиями. Я помогу вам увидеть и узнать этот райский уголок со всех сторон!

В программе:

Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера. Здесь до сих пор живёт королева — если повезёт, увидим её

, где с безопасного моста вы покормите большую семью крокодилов; Храм единства религий — совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.

— совершенно нетуристическое место, где практикуют удивительные ритуалы. Чтобы дойди до божества, вам предстоит в буквальном смысле пройти путь длиною в жизнь.

, любимая локация поклонников йоги и романтики. Реди Форт, утопающий в лианах.

Организационные детали

В стоимость включено

Комфортабельный трансфер на Toyota Innova с кондиционером

Услуги русского гида

Входные билеты во все комплексы

Курица для кормления крокодилов

Оплачивается дополнительно

Обед на пляже (от 10$ с человека)

Трансфер с южных пляжей Гоа (доплата в зависимости от конкретной локации)

Про крокодилов

Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Так что это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.