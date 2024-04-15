Атмосферная прогулка по центру гоанской столицы и окрестным улочкам.
В неформальной обстановке вы познакомитесь с историей Панаджи, рассмотрите самые интересные образцы стрит-арта, а также посетите необычные заведения, где попробуете местные напитки
В неформальной обстановке вы познакомитесь с историей Панаджи, рассмотрите самые интересные образцы стрит-арта, а также посетите необычные заведения, где попробуете местные напитки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный стрит-арт
- 🍹 Дегустация местных напитков
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎨 Яркие улочки Фонтаньез
- 🌃 Атмосфера ночной жизни
Что можно увидеть
- Центральный парк
- Бывшее здание Университета
- Церковь Непорочного зачатия
- Район Фонтаньез
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите центральный парк, бывшее здание Университета, главный символ города — церковь Непорочного зачатия. И конечно, погуляете по самым ярким улочкам красочного района Фонтаньез.
- По пути мы поговорим о прошлом города и всего штата, наследии разных культур и особенно о португальском периоде.
- Расшифруем местный стрит-арт и обсудим основные мотивы гоанского уличного искусства.
- Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы.
Организационные детали
- В стоимость включены приветственные напитки в каждом баре.
- Опциональные расходы: дополнительные напитки и еда, также мы можем пригласить на прогулку фотографа.
- Одеваться можно по своему стилю и настроению.
- Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, мы можем помочь его организовать.
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
— 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 55$ за каждого
— 4 человека: 50$ за каждого
— 5 человек: 45$ за каждого
— 6 человек: 40$ за каждого.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресторан Club Nacional, Панаджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
15 апр 2024
Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на
Т
Татьяна
14 апр 2024
С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас
Леся
10 апр 2024
Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!
Н
Наталия
9 мар 2024
Не стандартно и круто!
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами».
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами».
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