Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта

Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Атмосферная прогулка по центру гоанской столицы и окрестным улочкам.

В неформальной обстановке вы познакомитесь с историей Панаджи, рассмотрите самые интересные образцы стрит-арта, а также посетите необычные заведения, где попробуете местные напитки
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и пообщаетесь с амбициозными хозяевами баров.

Центральный парк, бывшее здание Университета, церковь Непорочного зачатия и красочный район Фонтаньез - все это станет частью вашего маршрута.

Поговорим о прошлом города и всего штата, наследии разных культур и особенно о португальском периоде. Расшифруем местный стрит-арт и обсудим основные мотивы гоанского уличного искусства.

На маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный стрит-арт
  2. 🍹 Дегустация местных напитков
  3. 🏛 Исторические достопримечательности
  4. 🎨 Яркие улочки Фонтаньез
  5. 🌃 Атмосфера ночной жизни

Что можно увидеть

  • Центральный парк
  • Бывшее здание Университета
  • Церковь Непорочного зачатия
  • Район Фонтаньез
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите центральный парк, бывшее здание Университета, главный символ города — церковь Непорочного зачатия. И конечно, погуляете по самым ярким улочкам красочного района Фонтаньез.
  • По пути мы поговорим о прошлом города и всего штата, наследии разных культур и особенно о португальском периоде.
  • Расшифруем местный стрит-арт и обсудим основные мотивы гоанского уличного искусства.
  • Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы.

Организационные детали

  • В стоимость включены приветственные напитки в каждом баре.
  • Опциональные расходы: дополнительные напитки и еда, также мы можем пригласить на прогулку фотографа.
  • Одеваться можно по своему стилю и настроению.
  • Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, мы можем помочь его организовать.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
    — 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 55$ за каждого
    — 4 человека: 50$ за каждого
    — 5 человек: 45$ за каждого
    — 6 человек: 40$ за каждого.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресторан Club Nacional, Панаджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
15 апр 2024
Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на
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все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась.
Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов.
А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий)
Рекомендую каждому в Гоа!

Т
14 апр 2024
С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас
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остались самые лучшие воспоминания!
Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) …
А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии!
Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!!
Татьяна и Владимир.

Леся
10 апр 2024
Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!
Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
Н
9 мар 2024
Не стандартно и круто!
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами».
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Ребята очень большие молодцы, крутые аутентичные бары, 180 вкуснейший чизкейк (очень спасибо бабе Файги) амбициозные ребята. Мне залетело все с самого начало до последнего бара. Супер рекомендую, для тех кто один, или есть свободное время, кто не любит стандартные туры с училками. Отдельная рекомендация, это гид Александр: подстроился под нашу команду, был очень учтив, подстроился под мои запросы и нашел время и желание. А главное если вы одна, ☝️ то можно даже попросить скидку или вам найдут кого то в тур.
Эти ребята профессионалы на 100% рекомендации на 200%

Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!Не стандартно и круто!

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