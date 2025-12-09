Приглашаем вас открыть Гоа с неожиданной стороны, поселившись в уютном доме на воде. Это путешествие погрузит вас в мир тишины и гармонии, где время течет иначе, подчиняясь лишь ритму реки. Ваше проживание организовано в комфортабельном плавучем отеле с панорамными окнами и просторными террасами. В программу входит вечерний круиз, во время которого вы станете свидетелем великолепного заката над водной гладью, а также утренняя прогулка, дарящая ощущение полного умиротворения. Вас ждет рыбалка с предоставлением снастей и питание на борту, включающее блюда гоанской и индийской кухни. Этот уникальный опыт позволит вам увидеть привычный Гоа в новом свете — без суеты и толп туристов, в ритме плеска воды и шелеста мангровых зарослей. Важная информация:

Ребёнок до 10 лет — бесплатно • Трансфер из Южного Гоа — по запросу (доплата зависит от пляжа и количества человек).