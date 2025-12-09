Откройте иной Гоа, остановившись в уютном доме на воде. Это путешествие в мир тишины и гармонии, где время течет в ритме речных волн.
Вас ждет проживание в плавучем отеле с панорамными окнами, вечерний круиз под закатными лучами и утренняя прогулка в атмосфере полного умиротворения.
Насладитесь рыбалкой с традиционными снастями и блюдами местной кухни, открывая привычные пейзажи с новой, безмятежной стороны.
Описание круиза
Приглашаем вас открыть Гоа с неожиданной стороны, поселившись в уютном доме на воде. Это путешествие погрузит вас в мир тишины и гармонии, где время течет иначе, подчиняясь лишь ритму реки. Ваше проживание организовано в комфортабельном плавучем отеле с панорамными окнами и просторными террасами. В программу входит вечерний круиз, во время которого вы станете свидетелем великолепного заката над водной гладью, а также утренняя прогулка, дарящая ощущение полного умиротворения. Вас ждет рыбалка с предоставлением снастей и питание на борту, включающее блюда гоанской и индийской кухни. Этот уникальный опыт позволит вам увидеть привычный Гоа в новом свете — без суеты и толп туристов, в ритме плеска воды и шелеста мангровых зарослей. Важная информация:
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Размещение в комфортабельных двухместных номерах
- Ужин, завтрак и обед
- Алкогольные и безалкогольные напитки
- Рыбалка со снастями
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Ребёнок до 10 лет - бесплатно
- Трансфер из Южного Гоа - по запросу (доплата зависит от пляжа и количества человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
