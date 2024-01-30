Португальское наследие Гоа
Индивидуальная экскурсия в Гоа

Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века

Вы знали, что Гоа 450 лет был португальской колонией? Эти годы повлияли на его архитектуру, культуру и традиции.

Особенно это заметно в столице штата Панаджи, куда мы и отправимся! Вы погуляете по яркому кварталу Фонтеньес с цветными домами, увидите католический храм и форт 15 века. А также переправитесь на пароме по реке Мандови.
Португальское наследие Гоа
Португальское наследие Гоа
Португальское наследие Гоа
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы будем исследовать португальское наследие Гоа в столице штата Панаджи и её окрестностях. За 1 день вы:

  • Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос
  • Зайдёте в яркий храм Ханумана, построенный на деньги португальского правительства
  • Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес
  • Пройдёте по улице 18 июня и полюбуетесь самыми большими ажулехо в Гоа
  • Осмотрите католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
  • Переправитесь на пароме через реку Мандови

В завершение по желанию мы заедем в торговый центр Молл де Гоа, где можно пообедать и купить местные подарки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт и все входные билеты включены в стоимость
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для 5-6 человек. Цена — 240$.
  • Трансфер с южных пляжей Гоа оплачивается дополнительно, стоимость зависит от локации

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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