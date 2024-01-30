Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Вы знали, что Гоа 450 лет был португальской колонией? Эти годы повлияли на его архитектуру, культуру и традиции.
Особенно это заметно в столице штата Панаджи, куда мы и отправимся! Вы погуляете по яркому кварталу Фонтеньес с цветными домами, увидите католический храм и форт 15 века. А также переправитесь на пароме по реке Мандови.
Особенно это заметно в столице штата Панаджи, куда мы и отправимся! Вы погуляете по яркому кварталу Фонтеньес с цветными домами, увидите католический храм и форт 15 века. А также переправитесь на пароме по реке Мандови.
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы будем исследовать португальское наследие Гоа в столице штата Панаджи и её окрестностях. За 1 день вы:
- Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос
- Зайдёте в яркий храм Ханумана, построенный на деньги португальского правительства
- Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес
- Пройдёте по улице 18 июня и полюбуетесь самыми большими ажулехо в Гоа
- Осмотрите католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
- Переправитесь на пароме через реку Мандови
В завершение по желанию мы заедем в торговый центр Молл де Гоа, где можно пообедать и купить местные подарки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Транспорт и все входные билеты включены в стоимость
- По запросу мы можем организовать экскурсию для 5-6 человек. Цена — 240$.
- Трансфер с южных пляжей Гоа оплачивается дополнительно, стоимость зависит от локации
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моем каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историков, любящих Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.
Похожие туры из Гоа
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Джиппинг в джунглях, водопад Дудхсагар, плантация специй, храмы Гоа и самое интересное о штате
в вашем отеле
Завтра
1 фев
2 фев
3 фев
$45 за человека
Мини-группа
8 часов
Гоа - маленькая Португалия
Отыскать наследие «индийского Лиссабона» и прикоснуться к колониальной истории страны
Ресепшн вашего Отеля. Точное место встречи и конта...
Завтра
4 фев
7 фев
11 фев
$45 за человека
Групповая
9 часов
Гоа - первое знакомство
Поучаствовать в сафари на джипах, увидеть водопад, храмы и плантации специй за один день
в вашем отеле
Завтра
2 фев
5 фев
7 фев
$45 за человека