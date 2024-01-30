Вы знали, что Гоа 450 лет был португальской колонией? Эти годы повлияли на его архитектуру, культуру и традиции. Особенно это заметно в столице штата Панаджи, куда мы и отправимся! Вы погуляете по яркому кварталу Фонтеньес с цветными домами, увидите католический храм и форт 15 века. А также переправитесь на пароме по реке Мандови.

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Описание

Что вас ожидает

Мы будем исследовать португальское наследие Гоа в столице штата Панаджи и её окрестностях. За 1 день вы:

Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос

Зайдёте в яркий храм Ханумана, построенный на деньги португальского правительства

Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес

Пройдёте по улице 18 июня и полюбуетесь самыми большими ажулехо в Гоа

Осмотрите католический храм Непорочного зачатия Девы Марии

Переправитесь на пароме через реку Мандови

В завершение по желанию мы заедем в торговый центр Молл де Гоа, где можно пообедать и купить местные подарки.

Организационные детали