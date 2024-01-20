читать дальше уменьшить столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем.



Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться! Мы встретимся у старинного португальского кафе: выпьем кофе и сделаем антуражные снимки в аутентичных интерьерах. А затем пройдём по всем закоулкам красочного района Фонтейнес. Заглянем в уютные дворики и сфотографируемся на фоне разноцветных домов колониальной эпохи. Кроме того, мы покажем вам главную церковь столицы - храм Непорочного зачатия. Завершится прогулка на набережной Мирамар, в самом обеспеченном районе города

Пляжи - это прекрасно, индуизм - это интересно.Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В