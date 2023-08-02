Пляжи — это прекрасно, индуизм — это интересно.



Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем. Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться!