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Фотопрогулка по колоритной столице Гоа

Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Пляжи - это прекрасно, индуизм - это интересно.

Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В
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столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем.

Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться! Мы встретимся у старинного португальского кафе: выпьем кофе и сделаем антуражные снимки в аутентичных интерьерах. А затем пройдём по всем закоулкам красочного района Фонтейнес. Заглянем в уютные дворики и сфотографируемся на фоне разноцветных домов колониальной эпохи. Кроме того, мы покажем вам главную церковь столицы - храм Непорочного зачатия. Завершится прогулка на набережной Мирамар, в самом обеспеченном районе города

5
7 отзывов

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🏛 Португальская архитектура
  • 🌈 Красочные дома Фонтейнес
  • ⛪ Храм Непорочного зачатия
  • 🌊 Набережная Мирамар
  • ☕ Старинное кафе
  • 🚗 Возможность трансфера
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа

Что можно увидеть

  • Фонтейнес
  • Храм Непорочного зачатия
  • Набережная Мирамар

Описание фото-прогулки

Маленькая Португалия в Индии

Мы встретимся у старинного португальское кафе: выпьем кофе и сделаем антуражные снимки в аутентичных интерьерах. А затем пройдём по всем закоулкам красочного района Фонтейнес. Заглянем в уютные дворики и сфотографируемся на фоне разноцветных домов колониальной эпохи. Кроме того, мы покажем вам главную церковь столицы — храм Непорочного зачатия. Завершится прогулка на набережной Мирамар, в самом обеспеченном районе города.

Организационные детали

  • Все прогулки мы проводим вдвоём
  • Первые кадры вы получите уже в день съёмки, остальные — в течение двух дней. Всего мы отправим вам 150-300 снимков с цветокоррекцией и лёгкой ретушью.
  • По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Панаджи и обратно
  • Возможные входные билеты, еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Панаджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 169 туристов
Мы — не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываем
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про местную жизнь, личные истории, помимо реальных фактов. Проводим там, где ходим сами, пробуем то, что попробовали сами. Забудьте о телефонах на время нашего путешествия — всё самое интересное мы вам покажем и сфотографируем для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую.
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А
Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа и его столице, показали самые интересные места.
Дали нам очень много
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советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:)
Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи.
Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

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Наталья
Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А ещё мы успели выпить кофе в колоритном городском кафе и зайти в сувенирный магазин, где предлагаются открытки, тарелки, кружки и т. д. с репродукциями местного художника - особое эстетическое удовольствие! Спасибо за заботу о деталях и комфорте!
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Елена
Экскурсия была отличной. Наталья удивительный гид, все очень интересно и позитивно. Остались в полном восторге от экскурсии. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо Наталье за супер экскурсию по центру Панаджи. Всем настоятельно рекомендуем. Помимо отличных впечатлений, у нас еще остались куча красивых фотографий.
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К
Большое спасибо Наталье и Дмитрию за фотопрогулку по столице Гоа 🌟 Фотографии получились замечательные, много разных красивых локаций в уникальном португальском стиле 🙌🏻 Очень отзывчивая и дружелюбная атмосфера💛 Контакты оставила себе на будущее))
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Евгения
Фото-прогулка с Натальей и Дмитрием нам очень понравилась. Процесс съемки был прекрасно организован. Прекрасно подобраны фото-локации.
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Входит в следующие категории Гоа

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