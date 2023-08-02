Пройти по колониальным португальским улочкам и устроить фотосессию на фоне ярких домов
Пляжи — это прекрасно, индуизм — это интересно.
Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем. Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться!
Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем. Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маленькая Португалия в Индии
Мы встретимся у старинного португальское кафе: выпьем кофе и сделаем антуражные снимки в аутентичных интерьерах. А затем пройдём по всем закоулкам красочного района Фонтейнес. Заглянем в уютные дворики и сфотографируемся на фоне разноцветных домов колониальной эпохи. Кроме того, мы покажем вам главную церковь столицы — храм Непорочного зачатия. Завершится прогулка на набережной Мирамар, в самом обеспеченном районе города.
Организационные детали
- Все прогулки мы проводим вдвоём
- Первые кадры вы получите уже в день съёмки, остальные — в течение двух дней. Всего мы отправим вам 150-300 снимков с цветокоррекцией и лёгкой ретушью. Также через три дня мы пришлём вам небольшой видеоролик на 2-3 минуты.
- По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Панаджи и обратно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Панаджи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Нас зовут Наташа и Дима, мы фотограф и оператор. Живём в Гоа с 2004 года — ого, даже не верится! В прошлом я, Наташа, работала гидом. Поэтому знаю все красивые и колоритные места. С нами легко, весело и интересно. Ждём вас.
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