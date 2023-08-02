Фотопрогулка по колоритной столице Гоа

Пройти по колониальным португальским улочкам и устроить фотосессию на фоне ярких домов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пляжи — это прекрасно, индуизм — это интересно.

Но уверяем вас: это далеко не всё, чем славится Гоа! Вы знали, что этот маленький индийский штат 450 лет был португальской колонией? В столице Панаджи до сих пор сохранилось множество разноцветных домов того времени. Среди них мы и погуляем. Будем наслаждаться красотой, вдохновляться и фотографироваться!
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Ближайшие даты:
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
7
авг
8
авг
9
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маленькая Португалия в Индии

Мы встретимся у старинного португальское кафе: выпьем кофе и сделаем антуражные снимки в аутентичных интерьерах. А затем пройдём по всем закоулкам красочного района Фонтейнес. Заглянем в уютные дворики и сфотографируемся на фоне разноцветных домов колониальной эпохи. Кроме того, мы покажем вам главную церковь столицы — храм Непорочного зачатия. Завершится прогулка на набережной Мирамар, в самом обеспеченном районе города.

Организационные детали

  • Все прогулки мы проводим вдвоём
  • Первые кадры вы получите уже в день съёмки, остальные — в течение двух дней. Всего мы отправим вам 150-300 снимков с цветокоррекцией и лёгкой ретушью. Также через три дня мы пришлём вам небольшой видеоролик на 2-3 минуты.
  • По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Панаджи и обратно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Панаджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гоа

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Летние

Похожие туры из Гоа

Гоа - первое знакомство
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
24 отзыва
Гоа - первое знакомство
Поучаствовать в сафари на джипах, увидеть водопад, храмы и плантации специй за один день
в вашем отеле
Завтра
2 авг
4 авг
7 авг
$50 за человека
Гоа - маленькая Португалия
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Гоа - маленькая Португалия
Отыскать наследие «индийского Лиссабона» и прикоснуться к колониальной истории страны
Ресепшн вашего Отеля. Точное место встречи и конта...
2 авг
6 авг
9 авг
13 авг
$50 за человека
По следам Битлз: северный Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
По следам Битлз: северный Гоа
Стиль жизни хиппи, путь к древу мудреца и танцы на пляже под «Yellow submarine»
у вашего отеля
4 авг
11 авг
18 авг
25 авг
$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гоа
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ