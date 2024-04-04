Родовые поместья известных семей Гоа

Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
Провинция Сальсетте на юге Гоа славится своими португальскими особняками, каждый из которых хранит уникальную историю и культурное наследие.

Во время этой индивидуальной экскурсии гости посетят три знаменитых поместья: Особняк Фигейредо, который
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перенесет вас в колониальные времена с его великолепно сохранившейся архитектурой; Фамильную усадьбу Менезеса Браганса, самый крупный португальский особняк в Гоа, разделенный между двумя семьями; и Палесиу ду Диау, где вас ждет домашний обед на веранде особняка священника с 200-летней историей.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто желает погрузиться в местную культуру и историю, не удаляясь далеко от центра Гоа.

Включенный трансфер, обед и профессиональные фото и видеоролик на память делают этот тур не только познавательным, но и удобным.

Подходит для гостей из северной и южной части Гоа, обещая незабываемые впечатления и новые знания о богатой культуре и истории региона

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальная архитектура португальских особняков
  2. 📜 Исторические факты о знаменитых семьях Гоа
  3. 🍽️ Гоанский домашний обед на веранде
  4. 📸 Профессиональные фото и видеоролик на память
  5. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  6. 🏖️ Возможность провести остаток дня на пляже

Что можно увидеть

  • Особняк Фигейредо
  • Фамильная усадьба Менезеса Браганса
  • Палесиу ду Диау
Родовые поместья известных семей Гоа
Родовые поместья известных семей Гоа
Родовые поместья известных семей Гоа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Особняк Фигейредо. Путешествие в колониальные времена начнётся с дома 16 века. Он так хорошо сохранился, что сюда часто наведываются съёмочные команды из Болливуда и Тамильской киностудии. Сейчас особняк объединяет в себе музей, мини-отель и приватную часть дома, где проживает семья.
  • Фамильная усадьба Менезеса Браганса. Далее в программе сооружение той же эпохи, крупнейший португальский особняк в Гоа, когда-то принадлежавший известному журналисту-оппозиционеру, а теперь разделённый между двумя семьями. Мы посмотрим обе части дома.
  • Палесиу ду Диау. В завершение вы посетите особняк священника с 200-летней историей, где для вас приготовят гоанский домашний обед на чудесной веранде.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет познакомиться с местной культурой, но не готов отправляться в долгие поездки — весь тур занимает полдня, после обеда вы вернётесь в отель, где сможете провести время на пляже и проводить закат в ожидании фотографий и видео после поездки.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на 5-7-местном автомобиле (5-7 мест), вода и обед
  • Для гостей из северной части Гоа: время в пути до локаций увеличится на 40 мин. или больше, в зависимости от удалённости вашего отеля
  • Для поездки лучше выбрать комфортную одежду и обувь
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
    — 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 95$ за каждого
    — 4 человека: 85$ за каждого
    — 5 человек: 75$ за каждого
    — 6 человек: 65$ за каждого

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
4 апр 2024
Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже
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отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую.
Фото мои, не от Натальи ☺️

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