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перенесет вас в колониальные времена с его великолепно сохранившейся архитектурой; Фамильную усадьбу Менезеса Браганса, самый крупный португальский особняк в Гоа, разделенный между двумя семьями; и Палесиу ду Диау, где вас ждет домашний обед на веранде особняка священника с 200-летней историей.



Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто желает погрузиться в местную культуру и историю, не удаляясь далеко от центра Гоа.



Включенный трансфер, обед и профессиональные фото и видеоролик на память делают этот тур не только познавательным, но и удобным.



Подходит для гостей из северной и южной части Гоа, обещая незабываемые впечатления и новые знания о богатой культуре и истории региона