Провинция Сальсетте на юге Гоа славится своими португальскими особняками, каждый из которых хранит уникальную историю и культурное наследие.
Во время этой индивидуальной экскурсии гости посетят три знаменитых поместья: Особняк Фигейредо, который
Во время этой индивидуальной экскурсии гости посетят три знаменитых поместья: Особняк Фигейредо, который
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура португальских особняков
- 📜 Исторические факты о знаменитых семьях Гоа
- 🍽️ Гоанский домашний обед на веранде
- 📸 Профессиональные фото и видеоролик на память
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🏖️ Возможность провести остаток дня на пляже
Что можно увидеть
- Особняк Фигейредо
- Фамильная усадьба Менезеса Браганса
- Палесиу ду Диау
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Особняк Фигейредо. Путешествие в колониальные времена начнётся с дома 16 века. Он так хорошо сохранился, что сюда часто наведываются съёмочные команды из Болливуда и Тамильской киностудии. Сейчас особняк объединяет в себе музей, мини-отель и приватную часть дома, где проживает семья.
- Фамильная усадьба Менезеса Браганса. Далее в программе сооружение той же эпохи, крупнейший португальский особняк в Гоа, когда-то принадлежавший известному журналисту-оппозиционеру, а теперь разделённый между двумя семьями. Мы посмотрим обе части дома.
- Палесиу ду Диау. В завершение вы посетите особняк священника с 200-летней историей, где для вас приготовят гоанский домашний обед на чудесной веранде.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет познакомиться с местной культурой, но не готов отправляться в долгие поездки — весь тур занимает полдня, после обеда вы вернётесь в отель, где сможете провести время на пляже и проводить закат в ожидании фотографий и видео после поездки.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на 5-7-местном автомобиле (5-7 мест), вода и обед
- Для гостей из северной части Гоа: время в пути до локаций увеличится на 40 мин. или больше, в зависимости от удалённости вашего отеля
- Для поездки лучше выбрать комфортную одежду и обувь
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
— 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 95$ за каждого
— 4 человека: 85$ за каждого
— 5 человек: 75$ за каждого
— 6 человек: 65$ за каждого
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 апр 2024
Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже
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