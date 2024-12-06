Экскурсии по воде в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Гоа на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Музыкальные теплоходы
2 отзыва
22 часа
Круиз
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
30 дек в 13:30
от $124 за человека
Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
5.5 часов
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
3 янв в 08:00
7 янв в 08:00
$40 за человека
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
SUP-прогулки
2.5 часа
Водная прогулка
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Погрузитесь в мир мангровых лесов Гоа на сап-сафари. Откройте для себя жизнь местных жителей и животных, наслаждаясь уникальной природой
Начало: В Северном Гоа
Завтра в 08:00
31 дек в 09:30
$42 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Водные развлечения»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
  2. Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
  3. Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 124. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Водные экскурсии в Гоа на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025