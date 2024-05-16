12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$75 за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$140 за человека
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
- ООльга5 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Однодневные»
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