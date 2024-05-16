Однодневные – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Гоа на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
На машине
21 отзыв
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$75 за человека
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
На машине
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$140 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
На машине
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
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    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Однодневные»

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  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  3. Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2024
Сейчас в Гоа в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 190. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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