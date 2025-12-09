В ходе экскурсии вы посетите монастырский комплекс, где проходит обучение монахов, и университетский зал, в котором проводятся духовные учения и экзамены. Вы увидите повседневную жизнь буддийской общины в Центральном тибетском храме — месте силы и глубокой медитации. Прогулка по улицам тибетского поселения позволит ощутить особую атмосферу этого духовного центра. При благоприятных условиях у вас будет возможность стать свидетелем красочной буддийской службы с древними молитвами и ритуалами. Это путешествие откроет для вас мир тибетского буддизма во всей его глубине и подлинности, оставив впечатления, которые останутся с вами на долгое время. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Южный Гоа — по запросу • Дорога займет 4,5 часа, включая остановку на завтрак.