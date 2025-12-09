Приглашаем вас в духовное путешествие в самое сердце Малого Тибета в Карнатаке.
Здесь, вдали от родины, существует крупнейшая в Индии тибетская община, где более десяти тысяч монахов сохраняют древние буддийские традиции.
Это уникальное место, где вы сможете прикоснуться к живой культуре Тибета, практически исчезнувшей на своей исторической территории.
Здесь, вдали от родины, существует крупнейшая в Индии тибетская община, где более десяти тысяч монахов сохраняют древние буддийские традиции.
Это уникальное место, где вы сможете прикоснуться к живой культуре Тибета, практически исчезнувшей на своей исторической территории.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы посетите монастырский комплекс, где проходит обучение монахов, и университетский зал, в котором проводятся духовные учения и экзамены. Вы увидите повседневную жизнь буддийской общины в Центральном тибетском храме — месте силы и глубокой медитации. Прогулка по улицам тибетского поселения позволит ощутить особую атмосферу этого духовного центра. При благоприятных условиях у вас будет возможность стать свидетелем красочной буддийской службы с древними молитвами и ритуалами. Это путешествие откроет для вас мир тибетского буддизма во всей его глубине и подлинности, оставив впечатления, которые останутся с вами на долгое время. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Южный Гоа — по запросу • Дорога займет 4,5 часа, включая остановку на завтрак.
Ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Университетский зал, где проходят учения и экзамены монахов
- Храм-монастырь с повседневной жизнью буддийской общины
- Центральный тибетский храм - место силы и медитации
- Прогулка по улицам тибетского поселения
- Возможность попасть на красочную службу с молитвами и ритуалами
- Обед из национальных тибетских блюд (оплачивается отдельно)
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Входные билеты
- Завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Южный Гоа - по запросу
- Дорога займет 4,5 часа, включая остановку на завтрак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$60 за человека