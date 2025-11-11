Мои заказы

Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)

Двухдневное путешествие из Гоа в Карнатаку: храмы, водопады и сафари. Уникальная возможность увидеть настоящую Индию и насладиться её природой
Отправление из Гоа в Карнатаку открывает двери в мир древней Индии.

Участники увидят храм Агорешвара с его резьбой, посетят музей восковых фигур и полюбуются гигантской статуей Шивы.

Путешествие включает посещение водопада Джог Фолс и сафари в заповеднике Шимога, где можно встретить тигров и слонов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу индийской культуры и природы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древнего храма Агорешвара
  • 🗿 Впечатляющая статуя Шивы
  • 🐅 Сафари в заповеднике Шимога
  • 🐘 Ферма слонов с гуманным отношением
  • 🌊 Водопад Джог Фолс
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 05:00

Что можно увидеть

  • Храм Агорешвара
  • Статуя Шивы
  • Музей восковых фигур
  • Водопад Джог Фолс
  • Ферма слонов
  • Заповедник Шимога

Описание экскурсии

День 1

5:00 — выезд из Гоа
7:30 — завтрак в индийском кафе
9:30 — храмовый комплекс в Мурдешваре: гигантская статуя Шивы, музей восковых фигур и подъём на лифте на храмовую башню Гопурам
13:00 — обед
14:00 — смотровая площадка с видом на самый большой в Индии водопад Джог Фолс высотой 253 метра
16:00 — древний индийский храм Агорешвара в деревне Иккери с впечатляющей резьбой по камню
18:00 — прибытие в отель, заселение, отдых, ужин

День 2

8:00 — завтрак
9:00 — наблюдение за слонами на ферме с максимально гуманным и бережным отношением к животным
11:00 — заповедник Шимога: сафари на специальном автобусе к тиграм, львам, оленям в их естественной среде обитания, зоопарк с леопардами, гиенами, шакалами и другими дикими животными
13:00 — обед и отправление в Гоа
20:00 — прибытие в ваш отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто Toyota Innova Crysta, ночёвка в отеле 3*, входные билеты во все храмы, завтраки
  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
  • Обеды и ужины оплачиваются дополнительно
  • Дети до 4 лет могут поехать на экскурсию бесплатно на руках у родителей

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Дети 5-11 лет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 1256 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
