5:00 — выезд из Гоа 7:30 — завтрак в индийском кафе 9:30 — храмовый комплекс в Мурдешваре: гигантская статуя Шивы, музей восковых фигур и подъём на лифте на храмовую башню Гопурам 13:00 — обед 14:00 — смотровая площадка с видом на самый большой в Индии водопад Джог Фолс высотой 253 метра 16:00 — древний индийский храм Агорешвара в деревне Иккери с впечатляющей резьбой по камню 18:00 — прибытие в отель, заселение, отдых, ужин
День 2
8:00 — завтрак 9:00 — наблюдение за слонами на ферме с максимально гуманным и бережным отношением к животным 11:00 — заповедник Шимога: сафари на специальном автобусе к тиграм, львам, оленям в их естественной среде обитания, зоопарк с леопардами, гиенами, шакалами и другими дикими животными 13:00 — обед и отправление в Гоа 20:00 — прибытие в ваш отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто Toyota Innova Crysta, ночёвка в отеле 3*, входные билеты во все храмы, завтраки
Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
Обеды и ужины оплачиваются дополнительно
Дети до 4 лет могут поехать на экскурсию бесплатно на руках у родителей
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 1256 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!