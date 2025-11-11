Отправление из Гоа в Карнатаку открывает двери в мир древней Индии. Участники увидят храм Агорешвара с его резьбой, посетят музей восковых фигур и полюбуются гигантской статуей Шивы. Путешествие включает посещение водопада Джог Фолс и сафари в заповеднике Шимога, где можно встретить тигров и слонов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу индийской культуры и природы

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

День 1

5:00 — выезд из Гоа

7:30 — завтрак в индийском кафе

9:30 — храмовый комплекс в Мурдешваре: гигантская статуя Шивы, музей восковых фигур и подъём на лифте на храмовую башню Гопурам

13:00 — обед

14:00 — смотровая площадка с видом на самый большой в Индии водопад Джог Фолс высотой 253 метра

16:00 — древний индийский храм Агорешвара в деревне Иккери с впечатляющей резьбой по камню

18:00 — прибытие в отель, заселение, отдых, ужин

День 2

8:00 — завтрак

9:00 — наблюдение за слонами на ферме с максимально гуманным и бережным отношением к животным

11:00 — заповедник Шимога: сафари на специальном автобусе к тиграм, львам, оленям в их естественной среде обитания, зоопарк с леопардами, гиенами, шакалами и другими дикими животными

13:00 — обед и отправление в Гоа

20:00 — прибытие в ваш отель

