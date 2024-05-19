1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии по окрестностям Гоа и местам Индии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август