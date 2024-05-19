Выездные экскурсии из Гоа

Найдено 11 экскурсий в категории «Выездные» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Гоа: путешествие в мир животных и специй
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Родовые поместья известных семей Гоа
    Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
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    не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую. Фото мои, не от Натальи ☺️

  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
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    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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