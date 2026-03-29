За два дня вы побываете в сердце Северной Индии: прогуляетесь по Дели с его знаковыми достопримечательностями — Президентской площадью, храмом Лотоса и мемориалом Махатма Ганди. А затем отправитесь в Агру, где увидите величественный Тадж-Махал и Красный форт. Комфортабельный транспорт и проживание в отеле уже включены в стоимость.
Описание экскурсии
День 1: Гоа — Дели — Агра
- Ночной трансфер из отеля в аэропорт Гоа.
- Перелёт Гоа — Дели (≈ 2,5 часа).
- 8:00–11:00 — встреча в аэропорту Дели с русскоговорящим гидом, завтрак.
- 12:00–14:30 — обзорная экскурсия по Дели: Ворота Индии, Президентская площадь, храм Лотоса, Гурудвара Бангла Сахиб, мемориал Махатмы Ганди (осмотр с рассказом гида).
- 15:00–21:00 — переезд в Агру.
- 21:00–21:30 — прибытие в Агру, заселение в отель, отдых.
День 2: Агра — Дели — Гоа
- 7:00–8:00 — завтрак в отеле.
- 9:00–11:30 — посещение Тадж-Махала с подробным рассказом гида, время для фото и прогулки.
- 11:30–13:00 — Красный форт Агры — резиденция императоров Великих Моголов.
- 13:00–19:00 — переезд в Дели.
- 19:30 — перелёт Дели — Гоа (≈ 2,5 часа) и трансфер до вашего отеля.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер с кондиционером и личным водителем в Дели и Агре, проживание в отеле, завтрак, входные билеты (кроме Тадж-Махала и Красного форта).
- Возьмите с собой паспорт.
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Трансфер до/от аэропорта в Гоа — около $40 за чел.
- Билет на самолёт Гоа — Дели — Гоа — от $140 за чел. в обе стороны.
- Тадж-Махал — $14 за чел.
- Красный форт — $7.
- Кутб Минар — $6.
- Обеды и ужины — по меню.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 305 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Ксения
29 мар 2026
Отличная экскурсия! Тадж Махал, конечно, просто захватывает дух😍 Было очень познавательно и интересно посетить культовые места Дели 😍 в аэропорту встретили, в аэропорт проводили. Спасибо огромное организаторам!
Анна
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое за ваш отзыв, за высокую оценку, это очень важно для нас. До новых встреч ☀️
Надежда
12 мар 2026
Мы путешествуем с друзьями, нас было 10 человек и это получилось по факту индивидуальная экскурсия, как мы любим.
что понравилось:
- не большая группа (мы не любим автобусные экскурсии в 30 человек)
-
Анна
Ответ организатора:
Надежда, огромное вам спасибо за подробный и правдивый отзыв, это очень важно для меня и нашей команды. Мы рады, что в целом вы остались довольны экскурсией, все ваши пожелания и недочёты будут исправлены. До новых встреч ☀️
Константин
11 янв 2026
Все было отлично организовано! Грамотные гиды, с опытом жизни в РФ. Шутят, все чётко рассказывают. Не успели посмотреть Ворота Индии, но тут вина некоторых участников группы, которые не всегда выполняли указания гида и фоткались сверх тайминга с каждым камнем. Возможно гидам надо быть чуть построже с такими туристами. В целом невероятные впечатления! Рекомендую!
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш подробный отзыв и добрые слова! Мы очень рады, что вам понравилась организация тура и работа наших
Похожие экскурсии на «Экспресс-путешествие на 2 дня в Дели и Агру - из Гоа»
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: в будние дни в 05:30
Завтра в 05:30
31 мар в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Рукотворные сокровища Гоа
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
1 апр в 06:00
3 апр в 07:00
$350 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)
Двухдневное путешествие из Гоа в Карнатаку: храмы, водопады и сафари. Уникальная возможность увидеть настоящую Индию и насладиться её природой
Начало: На ресепшен вашего отеля
31 мар в 05:00
4 апр в 05:00
$150 за человека