места, которые посещали- оставили большое впечатление

- организация. вовремя встретили, отель был хороший, вовремя доставили в аэропорт. Билеты для прозода во внутрь оперативно покупались, нас оперативно проводили

- гид умеет делать классные фото)))



что не понравилось:

- не могу сказать, что экскурсовод нас впечатлил. он рассказывал в основном сухие факты- количество миноретов, когда построили, кто построил… ….. уже когда возвращались больше интересных фактов в интернете прочитали. нам же интересно не просто сухие факты узнать, а жизнь (как было, как развивалось, как и чем сейчас живет народ Индии)

- насыщенность. С одной стороны, мы много успели посмотреть, с другой стороны- когда где-то хотелось задержаться - такой возможности не было.



Самим такую поездку не организовать, гид/компания нужны, но именно сам Гид не увлек.