Ваше знакомство с сакральными местами начнется в Мурдешваре, где вас встретит величественная статуя Шивы, окруженная храмовым комплексом. Вы подниметесь на высокую башню, откуда откроется вид на океан и окрестности, и посетите святилище, хранящее древние предания. Далее путь лежит в Гокарну — место паломничества, где вы увидите храмы, посвященные почитаемым индуистским божествам, и священный водоем, имеющий особое значение для верующих. Завершится экскурсия на пляже Палолем, чьи золотистые пески и лазурные воды по праву считаются одними из самых красивых в Южном Гоа. Здесь у вас будет возможность отдохнуть, искупаться в теплых водах Аравийского моря и пообедать в уютном прибрежном кафе. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Время экскурсии с 05:00 – 20:00 (дорога ~3,5 часа).