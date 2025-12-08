Приглашаем вас в путешествие, где за один день вы прикоснетесь к духовному наследию Индии и насладитесь красотой ее природы.
Маршрут объединит знаменитые святыни индуизма и живописное морское побережье, позволив вам ощутить многогранность этой удивительной страны.
Этот день подарит вам и глубокие впечатления от древних храмов, и расслабляющий отдых на одном из лучших пляжей Гоа.
Описание экскурсии
Ваше знакомство с сакральными местами начнется в Мурдешваре, где вас встретит величественная статуя Шивы, окруженная храмовым комплексом. Вы подниметесь на высокую башню, откуда откроется вид на океан и окрестности, и посетите святилище, хранящее древние предания. Далее путь лежит в Гокарну — место паломничества, где вы увидите храмы, посвященные почитаемым индуистским божествам, и священный водоем, имеющий особое значение для верующих. Завершится экскурсия на пляже Палолем, чьи золотистые пески и лазурные воды по праву считаются одними из самых красивых в Южном Гоа. Здесь у вас будет возможность отдохнуть, искупаться в теплых водах Аравийского моря и пообедать в уютном прибрежном кафе. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Время экскурсии с 05:00 – 20:00 (дорога ~3,5 часа).
Ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги русского гида
- Завтрак
- Все входные билеты
- Фото и видео-съемка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед на пляже
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Время экскурсии с 05:00 - 20:00 (дорога ~3,5 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
