1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
15 часов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$200 за человека
Индивидуальная
10 часов
Величественный Шива: От Мурудешвара до Палолема - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
$190 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
- ССафронова8 марта 2024Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
- ЕЕлена28 февраля 2024Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
- ВВласенко10 ноября 2023Обзорный Гоа (индивидуальная)Экскурсия очень понравилась! Оксана рассказывает просто и доступно о культуре Индии, даже ребенок 9 лет всё понял и запомнил. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июле 2024
Сейчас в Гоа в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 18 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь