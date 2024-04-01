Экскурсии от вашего отеля в Гоа

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Гоа на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$80 за человека
Гоа: путешествие в мир животных и специй
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$75 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$200 за человека
Величественный Шива
Индивидуальная
10 часов
Величественный Шива: От Мурудешвара до Палолема - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
$190 за человека
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • С
    Сафронова
    8 марта 2024
    Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
    Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
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    люблю тебя Индия. Обязательно посетите данную экскурсию. Но будьте готовы к дороге, которая утомляет, но это сущая ерунда по сравнению с полученными эмоциями.

  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
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    сделать необходимые покупки! Экскурсия вообщем то обзорная, прекрасная возможность представить португальскую эпоху на этих землях. Кофе в местной кафешке, переезд реки на пароме - кусочки местной жизни в компании с гидом, прекрасно владеющим русским языком, это создает настроение и желание вернуться, чтобы увидеть и узнать больше.

  • А
    Анна
    24 января 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
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    по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️ Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅 Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞

    Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️
  • В
    Власенко
    10 ноября 2023
    Обзорный Гоа (индивидуальная)
    Экскурсия очень понравилась! Оксана рассказывает просто и доступно о культуре Индии, даже ребенок 9 лет всё понял и запомнил. Гид
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    помогла нам также с бытовыми вопросами: заехать в магазин и кое-что купить. Экскурсия обязательна для всех, кто на Гоа впервые. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июле 2024
Сейчас в Гоа в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 18 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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