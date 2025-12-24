Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным и знаменитым пляжам Северного Гоа, которые стали символом свободы и бунтарства.
Начните свое приключение с пляжа Вагатор, где вас встретит знаменитый Шива фейс, созданный
Начните свое приключение с пляжа Вагатор, где вас встретит знаменитый Шива фейс, созданный
6 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Погружение в атмосферу хиппи
- 🏖️ Купание на трёх уникальных пляжах
- 🏰 Посещение двух исторических фортов
- 🍹 Свежие тропические фреши в Джус-центре
- 🐒 Встреча с обезьянами в Реди Форт
- 🎶 Участие в шоу талантов на закате
Что можно увидеть
- Пляж Вагатор
- Форт Чапора
- Джус-центр
- Реди Форт
- Пляж Парадайз
- Арамболь
Описание экскурсии
- Пляж Вагатор. Вас встретит знаменитый Шива фейс — каменный монумент, высеченный итальянским скульптором в 1970-х, когда в Гоа хлынул поток хиппи.
- Форт Чапора. Эту крепость построили португальцы около 300 лет назад. С высоты вы увидите, как река Чапора впадает в море, и насладитесь видами на пляжи Вагатор и Морджим.
- Джус-центр. Заведение, где подают более 20 видов тропических фрешей, милкшейков и фруктовых салатов по доступным ценам.
- Реди Форт. Здесь часто можно увидеть семейства обезьян, а также насладиться панорамными видами на море и пляж Парадайз.
- Дикий пляж Парадайз. Здесь нет отелей, цивилизации, шума и толп туристов. Только пара небольших кафе среди пальм, где можно перекусить, наслаждаясь умиротворением. А купаясь в чистой воде, вы почувствуете себя Робинзоном на острове.
- Арамболь. Именно здесь собираются все хиппи и неформалы Гоа, и жизнь бурлит яркими красками. Мы прогуляемся вдоль скал и искупаемся в пресном озере Sweet Lake. А на закате увидим «шоу талантов» в исполнении местных хиппи и, возможно, даже потанцуем с ними под музыку барабанов!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
- Для туристов из Южного Гоа — доплата за трансфер 40-60$ (в зависимости от пляжа, уточняйте в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1717 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия, и пляжи посетили и два замечательных форта, джус-центр … гид Яна 🙏нам очень понравилась, рассказала много интересного о жизни индийцев, была внимательна к нашим запросам и очень круто выбирала локации для фото и фотографировала. Супер! Впечатлений - море ❤️❤️❤️
+2
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