Отдохнуть душой и телом в секретных местах на побережье
Как получилось, что маленький штат индийского материка стал территорией безграничной свободы? Давайте разбираться вместе! Вам предстоит увлекательная поездка по самым знаменитым пляжам и местам Северного Гоа, которые облюбовали хиппи, бунтари и любители блошиных рынке.
Вы искупаетесь на трёх пляжах, посетите два португальских форта и выпьете фреш в знаменитом Джус-центре.
Вы искупаетесь на трёх пляжах, посетите два португальских форта и выпьете фреш в знаменитом Джус-центре.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Пляж Вагатор. Вас встретит знаменитый Шива фейс — каменный монумент, высеченный итальянским скульптором в 1970-х, когда в Гоа хлынул поток хиппи.
- Форт Чапора. Эту крепость построили португальцы около 300 лет назад. С высоты вы увидите, как река Чапора впадает в море, и насладитесь красивыми видами на пляжи Вагатор и Морджим.
- Джус-центр. Заведение, где подают более 20 видов тропических фрешей, милкшейков и фруктовых салатов по доступным ценам.
- Реди Форт. Здесь часто можно увидеть семейства обезьян, а также насладиться панорамными видами на море и пляж Парадайз.
- Дикий пляж Парадайз. Здесь нет отелей, цивилизации, шума и толп туристов. Только пара небольших кафе среди пальм, где можно перекусить, наслаждаясь умиротворением. А купаясь в чистой воде, вы почувствуете себя Робинзоном на острове.
- Арамболь. Именно здесь собираются все хиппи и неформалы Гоа, и жизнь бурлит яркими красками. Мы прогуляемся вдоль скал и искупаемся в пресном озере Sweet Lake. А на закате увидим «шоу талантов» в исполнении местных хиппи и, возможно, даже потанцуем с ними под музыку барабанов!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
- Для туристов из Южного Гоа – доплата за трансфер 40-60$ (в зависимости от пляжа, уточняйте в переписке).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 143 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
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