Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи

Индивидуальная экскурсия в Гоа

Отдохнуть душой и телом в секретных местах на побережье

Как получилось, что маленький штат индийского материка стал территорией безграничной свободы? Давайте разбираться вместе! Вам предстоит увлекательная поездка по самым знаменитым пляжам и местам Северного Гоа, которые облюбовали хиппи, бунтари и любители блошиных рынке.

Вы искупаетесь на трёх пляжах, посетите два португальских форта и выпьете фреш в знаменитом Джус-центре.
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает

  • Пляж Вагатор. Вас встретит знаменитый Шива фейс — каменный монумент, высеченный итальянским скульптором в 1970-х, когда в Гоа хлынул поток хиппи.
  • Форт Чапора. Эту крепость построили португальцы около 300 лет назад. С высоты вы увидите, как река Чапора впадает в море, и насладитесь красивыми видами на пляжи Вагатор и Морджим.
  • Джус-центр. Заведение, где подают более 20 видов тропических фрешей, милкшейков и фруктовых салатов по доступным ценам.
  • Реди Форт. Здесь часто можно увидеть семейства обезьян, а также насладиться панорамными видами на море и пляж Парадайз.
  • Дикий пляж Парадайз. Здесь нет отелей, цивилизации, шума и толп туристов. Только пара небольших кафе среди пальм, где можно перекусить, наслаждаясь умиротворением. А купаясь в чистой воде, вы почувствуете себя Робинзоном на острове.
  • Арамболь. Именно здесь собираются все хиппи и неформалы Гоа, и жизнь бурлит яркими красками. Мы прогуляемся вдоль скал и искупаемся в пресном озере Sweet Lake. А на закате увидим «шоу талантов» в исполнении местных хиппи и, возможно, даже потанцуем с ними под музыку барабанов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
  • Для туристов из Южного Гоа – доплата за трансфер 40-60$ (в зависимости от пляжа, уточняйте в переписке).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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