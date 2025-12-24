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итальянским скульптором в эпоху хиппи.



Продолжите свой путь к форту Чапора, построенному португальцами, откуда открываются великолепные виды на море и окрестные пляжи.



Не упустите возможность посетить Джус-центр, где вас ждет более 20 видов тропических фрешей и милкшейков.



Исследуйте Реди Форт и насладитесь панорамными видами на море, а затем отправляйтесь на дикий пляж Парадайз, где вы сможете насладиться уединением и чистотой природы.



Завершите свое путешествие в Арамболе, где собираются хиппи со всего мира, и окунитесь в атмосферу свободы и творчества.



Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на культуру и природу Гоа