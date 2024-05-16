1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Пляж Парадайз с белым песком — идеальное место, чтобы отдохнуть под тенью огромных сосен, посмотреть на верблюдов и при желании покататься на лошади прямо по пляжу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
«Что посмотреть экскурсантам •Великолепный пляж Вагатор, по форме напоминающий счастливую подкову или дугу (кому какая ассоциация больше нравится)»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $45 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
«В программе: Палолем – пальмовый пляж в виде полумесяца Катание на лодке до острова и Баттерфляй Бич Наблюдение дельфинов Райский пляж Кола Самый большой форт Гоа - Кабо де Рама Палолем считается самым красивым пляжем Южного Гоа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$45 за человека
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
«С высоты вы увидите, как река Чапора впадает в море, и насладитесь видами на пляжи Вагатор и Морджим»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
- kkleshnin11 ноября 2019Пляжи Парадайс и Вагатор великолепны!!! Интересен Редди форт.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пляжи»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Пляжи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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