Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Гоа, специально разработанную для гостей круизных лайнеров.
Этот маршрут позволит за один день познакомиться с самыми яркими гранями штата — от португальского наследия до современных пляжей, с гарантией своевременного возвращения на борт.
Описание круиза
Вы прогуляетесь по очаровательным улочкам Панаджи, где сохранилась уникальная колониальная архитектура, и посетите храм Непорочного зачатия Девы Марии — один из самых узнаваемых символов города. В программу также входит осмотр древнего форта Рейс Магос, стоящего на страже залива с XV века, и переправа на пароме через живописную реку Мандови, позволяющая по-новому взглянуть на местные пейзажи. Завершится экскурсия отдыхом на знаменитом пляже Кандолим, где у вас будет возможность отдохнуть, искупаться в теплых водах Аравийского моря или попробовать блюда местной кухни в одном из шек-ресторанов. Все перемещения рассчитаны с учетом времени стоянки лайнера, чтобы вы могли полноценно насладиться впечатлениями без лишней спешки. Важная информация:
Стоимость для группы 6+ человек — по запросу • Время и продолжительность экскурсии зависят от времени, во сколько прибывает и отходит лайнер • Мы встретим вас в порту.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Стоимость для группы 6+ человек - по запросу
- Время и продолжительность экскурсии зависят от времени, во сколько прибывает и отходит лайнер
- Мы встретим вас в порту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
