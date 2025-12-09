Вы прогуляетесь по очаровательным улочкам Панаджи, где сохранилась уникальная колониальная архитектура, и посетите храм Непорочного зачатия Девы Марии — один из самых узнаваемых символов города. В программу также входит осмотр древнего форта Рейс Магос, стоящего на страже залива с XV века, и переправа на пароме через живописную реку Мандови, позволяющая по-новому взглянуть на местные пейзажи. Завершится экскурсия отдыхом на знаменитом пляже Кандолим, где у вас будет возможность отдохнуть, искупаться в теплых водах Аравийского моря или попробовать блюда местной кухни в одном из шек-ресторанов. Все перемещения рассчитаны с учетом времени стоянки лайнера, чтобы вы могли полноценно насладиться впечатлениями без лишней спешки. Важная информация:

Стоимость для группы 6+ человек — по запросу • Время и продолжительность экскурсии зависят от времени, во сколько прибывает и отходит лайнер • Мы встретим вас в порту.