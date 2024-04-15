Пешие экскурсии-прогулки в Гоа с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Гоа на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Фотосессия в индийских национальных нарядах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
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    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась. Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов. А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий) Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
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    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания! Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) … А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии! Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!! Татьяна и Владимир.

  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
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    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
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    и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
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    ещё мы успели выпить кофе в колоритном городском кафе и зайти в сувенирный магазин, где предлагаются открытки, тарелки, кружки и т. д. с репродукциями местного художника - особое эстетическое удовольствие! Спасибо за заботу о деталях и комфорте!

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пешеходные»

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  1. Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
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  4. Фотосессия в Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 125 до 175. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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