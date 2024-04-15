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Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ЛЛеся10 апреля 2024Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ААнастасия24 марта 2024Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
- ННаталья3 марта 2024Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
- ЕЕлена20 января 2024Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пешеходные»
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