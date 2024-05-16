Обзорные и познавательные экскурсии Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с историей местных реликвий и узнаете главное о шиваизме, одном из основных направлений индуизма»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
«Сюда отправляются ради знакомства с культурой, традициями и даже пляжным отдыхом»
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Весь Гоа за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
32 отзыва
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
«знакомство с традициями в индуистском храме бога Ганеши»
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • А
    Анжелика
    9 мая 2024
    Весь Гоа за один день
    Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
    читать дальше

    этого штата- мы посмотрели индуистский храм, ближе познакомились с культурой местного народа, затем поехали на водопад, в котором плавать очень приятно, так как вода прохладная, а снаружи очень жарко. Когда над водопадом проехал поезд, я еще минут 5 не могла прийти в себя от удивительной красоты. Очень понравился старый Гоа и посещение базилики, которой более 500 лет (она не реставрировалась и все архитектурные идеи сохранены). Нашим экскурсоводом была Анна-это мой лучший гид на Гоа. Объясняла легко и непринужденно, общалась с туристами и договаривалась с местными, подсказывала, что можно купить на месте, а что лучше приобрести в городе.

  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
    читать дальше

    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

  • Е
    Евгения
    13 марта 2024
    Весь Гоа за один день
    Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
    читать дальше

    одними из первыми. Все оперативно организовали. На самом водопаде народу не очень много. Кто хотел — искупался. Очень много индусов. Плантация специей ну так себе. Получасовая экскурсия по саду, потом магазин с из же продукцией. На любителя. После покормили. Потом возвращение в город и 2 церкви. К этому моменту уже все устали, информация особо не усваивается. Брать однозначно стоит. За день вас свозят в локации, доколотых тяжело добраться самостоятельно

  • С
    Сафронова
    8 марта 2024
    Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
    Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
    читать дальше

    люблю тебя Индия. Обязательно посетите данную экскурсию. Но будьте готовы к дороге, которая утомляет, но это сущая ерунда по сравнению с полученными эмоциями.

  • В
    Власенко
    10 ноября 2023
    Обзорный Гоа (индивидуальная)
    Экскурсия очень понравилась! Оксана рассказывает просто и доступно о культуре Индии, даже ребенок 9 лет всё понял и запомнил. Гид
    читать дальше

    помогла нам также с бытовыми вопросами: заехать в магазин и кое-что купить. Экскурсия обязательна для всех, кто на Гоа впервые. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
  3. Весь Гоа за один день
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Изучение достопримечательностей города Гоа нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Гоа много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке
ХорошоТам