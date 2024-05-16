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Мини-группа
12 часов
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с историей местных реликвий и узнаете главное о шиваизме, одном из основных направлений индуизма»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Мини-группа
15 часов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
«Сюда отправляются ради знакомства с культурой, традициями и даже пляжным отдыхом»
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
«знакомство с традициями в индуистском храме бога Ганеши»
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ААнжелика9 мая 2024Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
- ЕЕвгения13 марта 2024Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
- ССафронова8 марта 2024Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
- ВВласенко10 ноября 2023Обзорный Гоа (индивидуальная)Экскурсия очень понравилась! Оксана рассказывает просто и доступно о культуре Индии, даже ребенок 9 лет всё понял и запомнил. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Обзорные»
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Сейчас в Гоа в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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