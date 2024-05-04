Отправьтесь в путешествие по Старому Гоа — городу величественных соборов, древних монастырей и ароматных пряностей.
Вас ждут захватывающие истории о святых, торговцах и правителях, скрытые уголки и живая атмосфера прошлого.
Описание экскурсииПогружение в атмосферу Старого Гоа Прогуляйтесь по величественным соборам и монастырям, которые до сих пор хранят память о былой славе. Местные рассказчики проведут вас по следам святых, торговцев и правителей, оживляя историю города. Загадочные уголки и забытые монастыри Посетите укромные места — церковь Розария, руины монастыря августинцев и старейший женский монастырь Азии. Здесь вы сможете почувствовать дыхание времени и открыть для себя малоизвестные страницы прошлого. Истории, оживающие в картах Следуя по средневековым картам, вы услышите истории местных жителей, тесно связанных с наследием Старого Гоа. Их рассказы сохраняют дух космополитичного города, где переплетаются культура, религия и торговля. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: шорты, короткие юбки, рубашки без рукавов, разорванная одежда, прозрачная одежда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Розария
- Руины монастыря августинцев
- Старейший женский монастырь в Азии
Что включено
- Вход в церкви, которые входят в программу экскурсии
- Атмосферные истории от опытного местного гида
- Малоизвестные исторические факты
- Местные легенды и верования
- Расшифровка сакрального искусства и архитектурных стилей
- Освежающий напиток в завершение прогулки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Monte Santo, Old Goa, Goa 403402, India
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
4 мая 2024
Экскурсия стала по-настоящему незабываемой благодаря Амрин Шейх. С самого начала было видно, что она прекрасно разбирается в теме и умеет увлекательно делиться знаниями. Каждый фрагмент экскурсии сопровождался историческими фактами, интересными
А
Анна
25 апр 2024
Амрин — потрясающий рассказчик. Будучи историком, она с лёгкостью и увлекательно раскрывает прошлое Гоа. Особенно впечатлили её объяснения о португальской колонизации и роли Гоа в мировой торговле. За 2,5 часа
Входит в следующие категории Гоа
