Гоа: путешествие в мир животных и специй

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в Гоа, где вы сможете насладиться красотой дикой природы и познакомиться с местными специями.Во время этой индивидуальной экскурсии посетители отправятся в заповедник Бондла, где их

встретят леопарды, шакалы, антилопы и множество других животных. Затем гости экскурсии отправятся на плантацию специй, где узнают о процессе выращивания и использования местных пряностей, таких как перец, кардамон и мускатный орех. Завершится экскурсия традиционным гоанским обедом на банановых листьях, где каждый сможет отведать блюда местной кухни. Все организационные моменты, включая комфортабельный транспорт, входные билеты и обед, уже включены в стоимость экскурсии. Это уникальная возможность погрузиться в мир природы и культуры Гоа, которая оставит незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1 человека или $80 за человека, если вас больше

от $155 за 1 человека или $80 за человека, если вас больше

Наталья и Дмитрий Ваш гид в Гоа

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Заповедник Бондла. Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк. Кто только в нем ни живёт: дикобразы, леопарды, шакалы, гауры, змеи, черепахи, крокодилы, дикие кабаны, эму, антилопы, попугаи и обезьяны.

Плантация специй. Вы увидите, как растут перец, кардамон, мускатный орех, «индийский наркотик» бетель, ваниль и многое другое. Местный гид расскажет, для чего, как и с какими целями применяют «местное золото».

Традиционный гоанский обед. На тарелках, сделанных из банановых листьев, вы попробуете гоанские специалитеты: стейк из рыбы кингфиш, креветки в соусе карри и бирьяни. А также индийские сладости, фрукты, овощи. И фени — самогон из кокоса или кешью.

Организационные детали