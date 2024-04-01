Гоа: путешествие в мир животных и специй

Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Приглашаем вас на незабываемое путешествие в Гоа, где вы сможете насладиться красотой дикой природы и познакомиться с местными специями.

Во время этой индивидуальной экскурсии посетители отправятся в заповедник Бондла, где их
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встретят леопарды, шакалы, антилопы и множество других животных.

Затем гости экскурсии отправятся на плантацию специй, где узнают о процессе выращивания и использования местных пряностей, таких как перец, кардамон и мускатный орех.

Завершится экскурсия традиционным гоанским обедом на банановых листьях, где каждый сможет отведать блюда местной кухни.

Все организационные моменты, включая комфортабельный транспорт, входные билеты и обед, уже включены в стоимость экскурсии.

Это уникальная возможность погрузиться в мир природы и культуры Гоа, которая оставит незабываемые впечатления

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🦁 Увидите редких животных в заповеднике Бондла
  2. 🌿 Погрузитесь в мир пряностей на плантации специй
  3. 🍽 Попробуете традиционный гоанский обед
  4. 🚗 Комфортабельный транспорт включён
  5. 🎟 Входные билеты включены в стоимость
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для путешественников всех возрастов

Что можно увидеть

  • Заповедник Бондла
  • Плантация специй
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Заповедник Бондла. Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк. Кто только в нем ни живёт: дикобразы, леопарды, шакалы, гауры, змеи, черепахи, крокодилы, дикие кабаны, эму, антилопы, попугаи и обезьяны.

Плантация специй. Вы увидите, как растут перец, кардамон, мускатный орех, «индийский наркотик» бетель, ваниль и многое другое. Местный гид расскажет, для чего, как и с какими целями применяют «местное золото».

Традиционный гоанский обед. На тарелках, сделанных из банановых листьев, вы попробуете гоанские специалитеты: стейк из рыбы кингфиш, креветки в соусе карри и бирьяни. А также индийские сладости, фрукты, овощи. И фени — самогон из кокоса или кешью.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед в формате шведского стола
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
    — 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 75$ за каждого
    — 4 человека: 65$ за каждого
    — 5 человек: 55$ за каждого
    — 6 человек: 50$ за каждого

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
1 апр 2024
Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.
Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!

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