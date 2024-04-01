Гоа: путешествие в мир животных и специй

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в Гоа, где вы сможете насладиться красотой дикой природы и познакомиться с местными специями.
Во время этой индивидуальной экскурсии посетители отправятся в заповедник Бондла, где их
Во время этой индивидуальной экскурсии посетители отправятся в заповедник Бондла, где их
6 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Увидите редких животных в заповеднике Бондла
- 🌿 Погрузитесь в мир пряностей на плантации специй
- 🍽 Попробуете традиционный гоанский обед
- 🚗 Комфортабельный транспорт включён
- 🎟 Входные билеты включены в стоимость
- 👨👩👧👦 Подходит для путешественников всех возрастов
Что можно увидеть
- Заповедник Бондла
- Плантация специй
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Заповедник Бондла. Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк. Кто только в нем ни живёт: дикобразы, леопарды, шакалы, гауры, змеи, черепахи, крокодилы, дикие кабаны, эму, антилопы, попугаи и обезьяны.
Плантация специй. Вы увидите, как растут перец, кардамон, мускатный орех, «индийский наркотик» бетель, ваниль и многое другое. Местный гид расскажет, для чего, как и с какими целями применяют «местное золото».
Традиционный гоанский обед. На тарелках, сделанных из банановых листьев, вы попробуете гоанские специалитеты: стейк из рыбы кингфиш, креветки в соусе карри и бирьяни. А также индийские сладости, фрукты, овощи. И фени — самогон из кокоса или кешью.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед в формате шведского стола
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:
— 3 человека: если третий человек это ребёнок, то стоимость как за двух человек; если 3 взрослых, то 75$ за каждого
— 4 человека: 65$ за каждого
— 5 человек: 55$ за каждого
— 6 человек: 50$ за каждого
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
1 апр 2024
Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.
Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.
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