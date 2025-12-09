Приглашаем вас в путешествие по древним землям Карнатаки, где камень хранит память о великих империях прошлого.
Вы посетите первые столицы династии Чалукья, где закладывались основы индийской храмовой архитектуры, и легендарный Биджапур — город мавзолеев и мечетей, чьи сооружения поражают своим величием. Это погружение в живую историю, где каждый памятник рассказывает свою уникальную историю.
Описание трансфер
В первый день вас ждет знакомство с пещерными храмами Бадами, высеченными в скалах, архитектурными ансамблями Паттадакала и древними святынями Айхола. Вы увидите, как развивалось храмовое зодчество на протяжении шести веков, и ощутите особую атмосферу мест, где рождались традиции индийской архитектуры. Вечерний переезд в Биджапур подарит возможность наблюдать вечернюю жизнь восточного города с его характерным колоритом. Второй день посвящен осмотру величественных памятников Биджапура. Вы увидите мавзолей Голгумбаз с его грандиозным куполом, изящную мечеть Ибрагим Раузу, часто называемую малым Тадж-Махалом, и другие значимые сооружения, включая крепостные стены и древние пушки. Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата.
Ежедневно с 05:00 до 20:00 следующего дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1
- Бадами - пещерные храмы VI века, вырубленные прямо в скале, древнее озеро и дух вечности
- Паттадакал - «город рубинов короны», столица династии Чалукья, сохранившие уникальные храмы
- Айхол - первая столица Чалукья, более 100 храмов VI-XII вв
- Переезд в Биджапур. Заселение в отель, ужин, свободное время. Атмосфера города: восточный базар, вечерние молитвы, мерцающие минареты
- День 2
- Голгумбаз - мавзолей с крупнейшим куполом в Азии (43,3 м), уступающим только собору Святого Петра в Риме. «Шепчущая галерея» - шёпот повторяется 11 раз
- Мечеть Ибрагим Рауза - «маленький Тадж Махал» с изящными минаретами
- Джама Масджид - пятничная мечеть, одна из красивейших в Индии
- Усыпальница Барак Ома
- Крепостные стены, пушки и виды города
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Завтраки
- Все входные билеты
- Отель 3*
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:00 до 20:00 следующего дня
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Южный Гоа - доплата за трансфер
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
