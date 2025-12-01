Прогуляйтесь по живописным улочкам Латинского квартала Панаджи и откройте для себя настоящие гастрономические сокровища.
Насладитесь разнообразием вкусов — от сладких до солёных блюд — которые предлагает эта уникальная экскурсия.
Описание экскурсииПрогулка по Латинскому кварталу Отправьтесь исследовать узкие улочки и скрытые уголки Фонтейнаса, исторического Латинского квартала Панаджи, наполненного колониальной атмосферой и яркими красками. Попробуйте широкий ассортимент вегетарианских и невегетарианских блюд, включая сладкие и солёные закуски, которые могли бы ускользнуть от вашего внимания при самостоятельной прогулке. Идеально для гурманов и активных путешественников Этот тур отлично подойдёт для тех, кто любит по-настоящему вкусно поесть и наслаждаться прогулками. Он предназначен для мобильных гостей, готовых открыть скрытые гастрономические жемчужины Панаджи. Важная информация:
- Не допускается: багаж или большие сумки, опьянение, пластиковые пакеты, вейпинг, засорение, издавать шум, разжигание огня.
- За экскурсию предстоит пройти примерно 3,5 км. пешком. Рекомендуется надеть удобную обувь для ходьбы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с гидом по гастрономическим местам
- Закуски в каждом тайном месте
- Лёгкий перекус и напиток в последнем месте
- Входные билеты
- Вкусности для путешественников
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные порции
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rua Miguel Vicent Abreu, H. No E-365, Altinho, Panaji, Goa 403001, India
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
