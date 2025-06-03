Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка
Начало: Airport Rd, Dabolim, Goa 403801, Индия
«Благодаря отслеживанию рейсов в реальном времени вы можете быть уверены, что трансфер состоится точно по прибытию, независимо от задержек или раннего прилёта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
$23.78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочная Махараштра
Начало: По договоренности
«Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет около часа • Южный Гоа — доплата за трансфер»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 окт в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: По договоренности
«Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет 2,5–3 часа • Трансфер с Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 5$/чел»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 окт в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ввасилиса3 июня 2025Отличный сервис! Нас встретили прямо в аэропорту, водитель быстро подал автомобиль и отвёз нас прямо к дверям отеля. Добрались быстро и без лишних переживаний. Обязательно воспользуемся этой услугой снова при обратной поездке!
- ввладимир5 января 2025Приятная поездка и интересная беседа с водителем
