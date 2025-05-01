Погрузитесь в историю Гоа, посетив форт Рейс Магос и величественные храмы. Узнайте секреты Панаджи и насладитесь его атмосферой
Экскурсия по Гоа предлагает уникальную возможность посетить старейший форт Рейс Магос, насладиться красотой индуистских храмов в Понде и прогуляться по португальским кварталам Панаджи. Этот тур откроет перед вами удивительные факты и легенды, связанные с историей региона. Вы сможете ощутить атмосферу прошлого и насладиться панорамными видами, которые запомнятся надолго
На этой экскурсии вы погрузитесь в богатую историю и культуру Гоа, посетив множество удивительных достопримечательностей.
Что вы увидите:
Форт Рейс Магос - самый старый форт Гоа.
Сказочный храм сикхов – Гурудвара.
Два индуистских храма в Понде: Шри Шантадурга и Шри Махалакшми.
Панаджи – столица Гоа с португальскими кварталами и храмом Ханумана.
Панаджи - сердце Гоа
Панаджи, расположенный вдоль реки Мандови, является культурным центром Гоа. С населением около 65,000 человек, этот город полон жизни и уникальной атмосферы.
Вы можете прогуляться по мощеным улочкам, насладиться старинными зданиями и изысканными португальскими кварталами. Особенное внимание стоит уделить:
Церкви Непорочного Зачатия на центральной площади, которая долгое время служила ориентиром для моряков.
Современным магазинам и уютным кафе.
Широкой набережной, где можно приятно провести время.
История и архитектура
Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Гоа. Мы поднимемся на холм к храму Ханумана, который редко посещают туристы. Архитектура храма уникальна, а с его вершины открывается великолепная панорама города.
Форт Рейс Магос
Форт Рейс Магос, построенный в 1493 году, является одним из первых бастионов португальцев. За свою долгую историю он служил резиденцией для высокопоставленных лиц и даже был тюрьмой до 1993 года. Сегодня форт полностью восстановлен, и его стены хранят множество историй.
Индуистские храмы
Индуистские храмы Гоа поражают своей архитектурой и атмосферой святости. Мы посетим два выдающихся храма:
Шри Шанта Дурга - богиня мира, чья статуя была спасена от уничтожения.
Шри Махалакшми - храм, возведенный в честь богини Лакшми, олицетворяющей силу и энергию.
Каждый храм полон мифов и историй, а его архитектурные детали, такие как резьба и купола, завораживают.
Другие храмы и культурные центры
Небольшой Джайнский храм и великолепный храм сикхов Гурудвара также ждут вас в нашем маршруте. Здесь вы сможете увидеть:
Белоснежные стены и золоченые купола Гурудвары.
Теплое гостеприимство, где можно поесть и переночевать.
Сикхизм основан на медитации и благотворительности, и в этих храмах вы сможете почувствовать дух единства и дружелюбия.
Присоединяйтесь к нам на этой увлекательной экскурсии и откройте для себя магию Гоа!
Среда, суббота и по мере формирования групп
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Форт Рейс Магос
Храм Сикхов
Джайнский храм
Два индуистских храма в Понде (Шри Шантадурга, Шри Махалакшми)
Панаджи (Церковь Непорочного Зачатия, португальские кварталы, храм Ханумана)
Что включено
Трансфер
Страховка
Сопровождение русскоязычного гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Обед около 10$
Трансфер для отелей Южного Гоа - 10-15$ за 1 человека
Трансфер для пляжей Палолем, Агонда - 80$ (трансфер в оба конца) за машину
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота и по мере формирования групп
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
О
Ольга
Добрый день, были на индивидуальной экскурсии с гидом Валерией. Экскурсия была очень содержательной и интересной. Валерия построила маршрут таким образом, что мы увидели и узнали очень много нового, чего раньше не знали. Сама Валерия очень приятный в общении и открытый человек. Спасибо огромное!!!!!!
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А
Алена
Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
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Р
Рудкевич
Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
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С
Светлана
Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
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А
Александр
Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.
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f
funny444
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