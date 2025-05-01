Экскурсия по Гоа предлагает уникальную возможность посетить старейший форт Рейс Магос, насладиться красотой индуистских храмов в Понде и прогуляться по португальским кварталам Панаджи. Этот тур откроет перед вами удивительные факты и легенды, связанные с историей региона. Вы сможете ощутить атмосферу прошлого и насладиться панорамными видами, которые запомнятся надолго

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Гоа

На этой экскурсии вы погрузитесь в богатую историю и культуру Гоа, посетив множество удивительных достопримечательностей.

Что вы увидите:

Форт Рейс Магос - самый старый форт Гоа.

Сказочный храм сикхов – Гурудвара.

Два индуистских храма в Понде: Шри Шантадурга и Шри Махалакшми.

Панаджи – столица Гоа с португальскими кварталами и храмом Ханумана.

Панаджи - сердце Гоа

Панаджи, расположенный вдоль реки Мандови, является культурным центром Гоа. С населением около 65,000 человек, этот город полон жизни и уникальной атмосферы.

Вы можете прогуляться по мощеным улочкам, насладиться старинными зданиями и изысканными португальскими кварталами. Особенное внимание стоит уделить:

Церкви Непорочного Зачатия на центральной площади, которая долгое время служила ориентиром для моряков.

Современным магазинам и уютным кафе.

Широкой набережной, где можно приятно провести время.

История и архитектура

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Гоа. Мы поднимемся на холм к храму Ханумана, который редко посещают туристы. Архитектура храма уникальна, а с его вершины открывается великолепная панорама города.

Форт Рейс Магос

Форт Рейс Магос, построенный в 1493 году, является одним из первых бастионов португальцев. За свою долгую историю он служил резиденцией для высокопоставленных лиц и даже был тюрьмой до 1993 года. Сегодня форт полностью восстановлен, и его стены хранят множество историй.

Индуистские храмы

Индуистские храмы Гоа поражают своей архитектурой и атмосферой святости. Мы посетим два выдающихся храма:

Шри Шанта Дурга - богиня мира, чья статуя была спасена от уничтожения.

- богиня мира, чья статуя была спасена от уничтожения. Шри Махалакшми - храм, возведенный в честь богини Лакшми, олицетворяющей силу и энергию.

Каждый храм полон мифов и историй, а его архитектурные детали, такие как резьба и купола, завораживают.

Другие храмы и культурные центры

Небольшой Джайнский храм и великолепный храм сикхов Гурудвара также ждут вас в нашем маршруте. Здесь вы сможете увидеть:

Белоснежные стены и золоченые купола Гурудвары.

Теплое гостеприимство, где можно поесть и переночевать.

Сикхизм основан на медитации и благотворительности, и в этих храмах вы сможете почувствовать дух единства и дружелюбия.

Присоединяйтесь к нам на этой увлекательной экскурсии и откройте для себя магию Гоа!