На этой экскурсии 🧭 вы увидите:

Форт Рейс Магос - самый старый форт Гоа, очень красивый и немного сказочный

Храм сикхов - Гурудвара

Джайнский храм

2 индуистских храма в Понде (Шри Шантадурга, Шри Махалакшми)

Панаджи – столица ⭐️ Гоа. Достопримечательности 🏛️, португальские кварталы, храм Ханумана, шопинг

Панаджи или Панджим является столицей Гоа. Этот небольшой город 🏙️ расположен вдоль берега реки Мандови на террасах холмов. Его население около 65000 человек.

В Панаджи очень необычная атмосфера. Белоснежная Церковь ⛪ Непорочного Зачатия на центральной площади, много лет служившая ориентиром для моряков, мощеные улицы, старинные здания, музеи 🖼, черепичные крыши, португальские кварталы, причудливые балконы, стильные современные здания, широкая набережная, современный кинотеатр, брендовые магазины, множество уютных кафе и конечно парки 🌳 – все это Панаджи. Здесь есть, что посмотреть и где отдохнуть или просто побродить по городу.

Присоединяйтесь и вы узнаете из нашей экскурсии интересные факты из истории 📖 Гоа. Мы поднимемся на холм к Храму Ханумана, сюда редко привозят туристов. Архитектура храма необычна и мы покажем вам несколько секретов. Отсюда открывается необыкновенная панорама города!

Панаджи окружен красивейшими пляжами с маленькими лодочками и шикарными яхтами. Здесь снимался не один индийский фильм 🎥 Панаджи вы сможете совершить покупки в магазинах известных торговых марок, цены в них значительно ниже, чем в Европе. Мы покажем вам и другие торговые комплексы, где можно приобрести очень качественные и красивые 🤩 изделия индийских производителей. Даже если вам ничего не приглянется, на это просто приятно смотреть. Индийские шелка и ковры, одежда индийских фирм отличается качеством материалов и дизайном.

Форт Рейс Магос – форт трех волхвов, один из первых бастионов португальских правителей. Reis Magos возведен в самом узком месте устья реки Мандови.

Первоначально здесь был построен форпост в 1493 году султаном Биджапура Юсуфом Адиль Шахом, который был захвачен португальцами, расширен и укреплен в 1551 году, в начале 18 века Рейс Магос был перестроен и укреплен пушками. За 500 лет он служил резиденцией для наместников и высокопоставленных лиц, был неприступной крепостью, одно время использовался, как тюрьма с 1900 до 1993года. Форт полностью восстановлен и уже 500 лет излучает величие, камни дышат стариной, историей сражений и колониальным прошлым.

Индуистские храмы.

На этой экскурсии в Гоа наши гиды помогут вам почувствовать историю, узнать много увлекательных мифов и легенд, связанных с каждым из храмов. Индуистские храмы Гоа уникальны по своей архитектуре. Святость и красота. Вы посетите наиболее величественные и почитаемые из них. Это чудо, что храмовые комплексы уцелели во время колониальной зависимости.

Храм Шри Шанта Дурга. Шанта Дурга - богиня мира, является одной из форм богини Парвати (жена Шивы). Первоначальный храм был разрушен португальцами в 1564 году, но «идол» богини был спрятан и через многие годы возвращен. Этот храмовый комплекс восстановлен в 1730-1738гг. Божества и история, демоны и боги - тесно переплетается в этих местах. Тонкая резьба, мрамор, пирамидальная крыша, необычные купола, колесница богини

Храм Шри Махалакшми возведен в честь богини Лакшми (женское воплощение бога Вишну и его супруга). Махалакшми называют богиней Мира. Богиня власти и силы, воплощение высших сил и энергии. Однажды Вишну принял форму очень красивой женщины, чтобы заманить и победить демонов - это предание и много увлекательного и познавательного вы услышите на нашей экскурсии в Гоа. В храме Shree Mahalahmi находится уникальная коллекция - 18 деревянных скульптур Вишну. Эти места обязательно надо увидеть.

Джайнский храм

Небольшой Джайнский храм в Гоа очарует вас своей красотой.

Храм сикхов Гурудвара.

Белоснежные стены, золоченные купола. Слово сикх - значит последователь. В сикхизме признаются только медитация и пение мантр, сикх обязан содержать свою семью и вести хозяйство, сикх воин и защитник. В любом сикхском храме - гурудваре, можно бесплатно поесть и переночевать. Благотворительность возведена в ранг абсолютной добродетели.