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Архитектурные сокровища Гоа

4.5
2 отзыва
SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
Экскурсия ⛳ по особенным местам штата Гоа, на которой вы увидите архитектурные шедевры колониальной архитектуры и древние индийские храмы.

Вы посетите столицу Гоа – Панажди, уголок Португалии в индийских джунглях.

Побываете в красивом Старом Гоа, изначальной столице колонии, который имеет сейчас статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы посетите форт Рейс Магос, стоящий более пятисот лет в устье реки Мандови, по которой вы в завершение экскурсии 🧭 совершите вечерний круиз.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $60 за человека

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Архитектурные сокровища Гоа
Архитектурные сокровища Гоа

Что вы увидите

  • Форт Рейс Магос
  • Храм Сикхов
  • Джайнский храм
  • Два индуистских храма в Понде (Шри Шантадурга, Шри Махалакшми)
  • Панаджи (Церковь Непорочного Зачатия, португальские кварталы, храм Ханумана)

На этой экскурсии 🧭 вы увидите:

    Форт Рейс Магос - самый старый форт Гоа, очень красивый и немного сказочный
    Храм сикхов - Гурудвара
    Джайнский храм
    2 индуистских храма в Понде (Шри Шантадурга, Шри Махалакшми)
    Панаджи – столица ⭐️ Гоа. Достопримечательности 🏛️, португальские кварталы, храм Ханумана, шопинг
    Панаджи или Панджим является столицей Гоа. Этот небольшой город 🏙️ расположен вдоль берега реки Мандови на террасах холмов. Его население около 65000 человек.
    В Панаджи очень необычная атмосфера. Белоснежная Церковь ⛪ Непорочного Зачатия на центральной площади, много лет служившая ориентиром для моряков, мощеные улицы, старинные здания, музеи 🖼, черепичные крыши, португальские кварталы, причудливые балконы, стильные современные здания, широкая набережная, современный кинотеатр, брендовые магазины, множество уютных кафе и конечно парки 🌳 – все это Панаджи. Здесь есть, что посмотреть и где отдохнуть или просто побродить по городу.
    Присоединяйтесь и вы узнаете из нашей экскурсии интересные факты из истории 📖 Гоа. Мы поднимемся на холм к Храму Ханумана, сюда редко привозят туристов. Архитектура храма необычна и мы покажем вам несколько секретов. Отсюда открывается необыкновенная панорама города!
    Панаджи окружен красивейшими пляжами с маленькими лодочками и шикарными яхтами. Здесь снимался не один индийский фильм 🎥 Панаджи вы сможете совершить покупки в магазинах известных торговых марок, цены в них значительно ниже, чем в Европе. Мы покажем вам и другие торговые комплексы, где можно приобрести очень качественные и красивые 🤩 изделия индийских производителей. Даже если вам ничего не приглянется, на это просто приятно смотреть. Индийские шелка и ковры, одежда индийских фирм отличается качеством материалов и дизайном.
    Форт Рейс Магос – форт трех волхвов, один из первых бастионов португальских правителей. Reis Magos возведен в самом узком месте устья реки Мандови.
    Первоначально здесь был построен форпост в 1493 году султаном Биджапура Юсуфом Адиль Шахом, который был захвачен португальцами, расширен и укреплен в 1551 году, в начале 18 века Рейс Магос был перестроен и укреплен пушками. За 500 лет он служил резиденцией для наместников и высокопоставленных лиц, был неприступной крепостью, одно время использовался, как тюрьма с 1900 до 1993года. Форт полностью восстановлен и уже 500 лет излучает величие, камни дышат стариной, историей сражений и колониальным прошлым.
    Индуистские храмы.
    На этой экскурсии в Гоа наши гиды помогут вам почувствовать историю, узнать много увлекательных мифов и легенд, связанных с каждым из храмов. Индуистские храмы Гоа уникальны по своей архитектуре. Святость и красота. Вы посетите наиболее величественные и почитаемые из них. Это чудо, что храмовые комплексы уцелели во время колониальной зависимости.
    Храм Шри Шанта Дурга. Шанта Дурга - богиня мира, является одной из форм богини Парвати (жена Шивы). Первоначальный храм был разрушен португальцами в 1564 году, но «идол» богини был спрятан и через многие годы возвращен. Этот храмовый комплекс восстановлен в 1730-1738гг. Божества и история, демоны и боги - тесно переплетается в этих местах. Тонкая резьба, мрамор, пирамидальная крыша, необычные купола, колесница богини
    Храм Шри Махалакшми возведен в честь богини Лакшми (женское воплощение бога Вишну и его супруга). Махалакшми называют богиней Мира. Богиня власти и силы, воплощение высших сил и энергии. Однажды Вишну принял форму очень красивой женщины, чтобы заманить и победить демонов - это предание и много увлекательного и познавательного вы услышите на нашей экскурсии в Гоа. В храме Shree Mahalahmi находится уникальная коллекция - 18 деревянных скульптур Вишну. Эти места обязательно надо увидеть.
    Джайнский храм
    Небольшой Джайнский храм в Гоа очарует вас своей красотой.
    Храм сикхов Гурудвара.
    Белоснежные стены, золоченные купола. Слово сикх - значит последователь. В сикхизме признаются только медитация и пение мантр, сикх обязан содержать свою семью и вести хозяйство, сикх воин и защитник. В любом сикхском храме - гурудваре, можно бесплатно поесть и переночевать. Благотворительность возведена в ранг абсолютной добродетели.
    Что входит
    • Трансфер
    • Страховка
    • Сопровождение русскоязычного гида
    • Входные билеты
    Что не входит
    • Обед около 10$
    • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь – 5$ за 1 человека
    • Трансфер для отелей Южного Гоа – 10-15$ за 1 человека
    • Трансфер для пляжей Палолем, Агонда – 80$ (трансфер в оба конца) за машину
    Начало
    🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
    Место завершения
    🏁 Ваш отель
    Архитектурные сокровища Гоа
    Архитектурные сокровища Гоа
    Архитектурные сокровища Гоа
    Архитектурные сокровища Гоа
    Архитектурные сокровища Гоа

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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