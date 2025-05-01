Архитектурные сокровища Гоа

Погрузитесь в историю Гоа, посетив форт Рейс Магос и величественные храмы. Узнайте секреты Панаджи и насладитесь его атмосферой
Экскурсия по Гоа предлагает уникальную возможность посетить старейший форт Рейс Магос, насладиться красотой индуистских храмов в Понде и прогуляться по португальским кварталам Панаджи. Этот тур откроет перед вами удивительные факты и легенды, связанные с историей региона. Вы сможете ощутить атмосферу прошлого и насладиться панорамными видами, которые запомнятся надолго
3.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение старейшего форта Рейс Магос
  • 🕌 Уникальные индуистские храмы
  • 🏙 Прогулка по Панаджи
  • 🌿 Исторические и культурные факты
  • 🛍 Шопинг в местных магазинах
Архитектурные сокровища Гоа
Архитектурные сокровища Гоа
Архитектурные сокровища Гоа

Что можно увидеть

  • Форт Рейс Магос
  • Храм сикхов
  • Джайнский храм
  • Храм Шри Шантадурга
  • Храм Шри Махалакшми
  • Церковь Непорочного Зачатия

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Гоа

На этой экскурсии вы погрузитесь в богатую историю и культуру Гоа, посетив множество удивительных достопримечательностей.

Что вы увидите:

  • Форт Рейс Магос - самый старый форт Гоа.
  • Сказочный храм сикхов – Гурудвара.
  • Два индуистских храма в Понде: Шри Шантадурга и Шри Махалакшми.
  • Панаджи – столица Гоа с португальскими кварталами и храмом Ханумана.

Панаджи - сердце Гоа

Панаджи, расположенный вдоль реки Мандови, является культурным центром Гоа. С населением около 65,000 человек, этот город полон жизни и уникальной атмосферы.

Вы можете прогуляться по мощеным улочкам, насладиться старинными зданиями и изысканными португальскими кварталами. Особенное внимание стоит уделить:

  • Церкви Непорочного Зачатия на центральной площади, которая долгое время служила ориентиром для моряков.
  • Современным магазинам и уютным кафе.
  • Широкой набережной, где можно приятно провести время.

История и архитектура

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Гоа. Мы поднимемся на холм к храму Ханумана, который редко посещают туристы. Архитектура храма уникальна, а с его вершины открывается великолепная панорама города.

Форт Рейс Магос

Форт Рейс Магос, построенный в 1493 году, является одним из первых бастионов португальцев. За свою долгую историю он служил резиденцией для высокопоставленных лиц и даже был тюрьмой до 1993 года. Сегодня форт полностью восстановлен, и его стены хранят множество историй.

Индуистские храмы

Индуистские храмы Гоа поражают своей архитектурой и атмосферой святости. Мы посетим два выдающихся храма:

  • Шри Шанта Дурга - богиня мира, чья статуя была спасена от уничтожения.
  • Шри Махалакшми - храм, возведенный в честь богини Лакшми, олицетворяющей силу и энергию.

Каждый храм полон мифов и историй, а его архитектурные детали, такие как резьба и купола, завораживают.

Другие храмы и культурные центры

Небольшой Джайнский храм и великолепный храм сикхов Гурудвара также ждут вас в нашем маршруте. Здесь вы сможете увидеть:

  • Белоснежные стены и золоченые купола Гурудвары.
  • Теплое гостеприимство, где можно поесть и переночевать.

Сикхизм основан на медитации и благотворительности, и в этих храмах вы сможете почувствовать дух единства и дружелюбия.

Присоединяйтесь к нам на этой увлекательной экскурсии и откройте для себя магию Гоа!

Среда, суббота и по мере формирования групп

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Рейс Магос
  • Храм Сикхов
  • Джайнский храм
  • Два индуистских храма в Понде (Шри Шантадурга, Шри Махалакшми)
  • Панаджи (Церковь Непорочного Зачатия, португальские кварталы, храм Ханумана)
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед около 10$
  • Трансфер для отелей Южного Гоа - 10-15$ за 1 человека
  • Трансфер для пляжей Палолем, Агонда - 80$ (трансфер в оба конца) за машину
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота и по мере формирования групп
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
2
О
Добрый день, были на индивидуальной экскурсии с гидом Валерией. Экскурсия была очень содержательной и интересной. Валерия построила маршрут таким образом, что мы увидели и узнали очень много нового, чего раньше не знали. Сама Валерия очень приятный в общении и открытый человек. Спасибо огромное!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась, интересная и познавательная.
Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.
Вам был полезен этот отзыв?
f
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Архитектурные сокровища Гоа»

Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Рукотворные сокровища Гоа
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
$70 за человека
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПАНАДЖИ, СТАРЫЙ ГОА И ФОРТ
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПАНАДЖИ, СТАРЫЙ ГОА И ФОРТ
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсию можно проводить утром или после обеда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$55 за человека
Краски Панаджи
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Краски Панаджи
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $210 за всё до 6 чел.
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гоа
$70 за человека