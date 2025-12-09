Отправьтесь навстречу дикой природе в этом однодневном приключении.
В программе — посещение центра слонов с возможностью наблюдать за их купанием, сафари в заповеднике Шимога, где можно увидеть тигров и леопардов, а также визит к легендарному водопаду Джог Фолс. Наши гиды обеспечат комфортную дорогу и интересные рассказы о природе Индии.
Описание экскурсии
Погрузитесь в мир дикой природы во время однодневного сафари-приключения. Вас ждет встреча со слонами в специализированном центре, где вы сможете понаблюдать за купанием этих величественных животных в реке и сделать памятные фотографии. Далее вас ожидает захватывающее сафари в заповеднике Шимога, где обитают тигры, львы, леопарды и пантеры, а также многочисленные обезьяны и олени в их естественной среде. Кульминацией путешествия станет посещение легендарного водопада Джог Фолс — одного из самых впечатляющих зрелищ в Азии. Наши опытные гиды позаботятся о том, чтобы дорога стала комфортной частью вашего приключения, наполненной интересными рассказами о природе этого региона. Этот день подарит незабываемые встречи с обитателями джунглей и впечатляющие пейзажи дикой Индии. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно.
Ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Завтрак
- Входные билеты
- Катание на слоне / купание со слоном (по возможности)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
