Погрузитесь в мир дикой природы во время однодневного сафари-приключения. Вас ждет встреча со слонами в специализированном центре, где вы сможете понаблюдать за купанием этих величественных животных в реке и сделать памятные фотографии. Далее вас ожидает захватывающее сафари в заповеднике Шимога, где обитают тигры, львы, леопарды и пантеры, а также многочисленные обезьяны и олени в их естественной среде. Кульминацией путешествия станет посещение легендарного водопада Джог Фолс — одного из самых впечатляющих зрелищ в Азии. Наши опытные гиды позаботятся о том, чтобы дорога стала комфортной частью вашего приключения, наполненной интересными рассказами о природе этого региона. Этот день подарит незабываемые встречи с обитателями джунглей и впечатляющие пейзажи дикой Индии. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно.