Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк»
11 мая в 08:00
13 мая в 08:00
от $155 за человека
Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
31 мар в 08:00
2 апр в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
Порыбачить в открытом море и насладиться природой - только в своей компании
«Рыбалка пройдёт без инструктора, но члены экипажа будут рядом и подскажут секреты ловли гаванских рыбаков»
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в марте 2025
Сейчас в Гоа в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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