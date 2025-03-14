Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 1 отзыв Индивидуальная Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь Начало: У вашего отеля «Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк» от $155 за человека 6 часов 1 отзыв Водная прогулка Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове Начало: От вашего отеля «В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 $35 за человека На катере 3 часа Водная прогулка Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой Порыбачить в открытом море и насладиться природой - только в своей компании «Рыбалка пройдёт без инструктора, но члены экипажа будут рядом и подскажут секреты ловли гаванских рыбаков» $550 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гоа Последние отзывы на экскурсии А Аня Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!

А Алексей Гоа: путешествие в мир животных и специй читать дальше общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память. Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа Гоа: путешествие в мир животных и специй Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гоа в марте 2025 Сейчас в Гоа в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5

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