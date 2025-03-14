Экскурсии с животными в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный уголок дикой природы у подножия Западных Гхат, где расположился прекрасный зоопарк»
11 мая в 08:00
13 мая в 08:00
от $155 за человека
Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
31 мар в 08:00
2 апр в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
На катере
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
Порыбачить в открытом море и насладиться природой - только в своей компании
«Рыбалка пройдёт без инструктора, но члены экипажа будут рядом и подскажут секреты ловли гаванских рыбаков»
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    14 марта 2025
    Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
    Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
    Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейболСпасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейболСпасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Животные»

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  1. Гоа: путешествие в мир животных и специй
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  3. Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
Сколько стоит экскурсия по Гоа в марте 2025
Сейчас в Гоа в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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