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Описание тура

Путешествие по Индии - это незабываемый опыт, который останется в памяти на всю жизнь!

Наше авторское путешествие по Индии проводится с 2016г.

Путешествие длится 2 недели и включает в себя самые красивые и интересные места этой прекрасной страны: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа. Мы полностью погрузимся в культуру и историю Индии, побываем в знаменитых достопримечательностях и насладимся лучшей кухней мира. Путешествуя в группе нашим уникальным маршрутом, вы не только увидите лучшие достопримечательности страны, но и станете частью необыкновенной культуры и незабываемых впечатлений! Программа путешествия доведена до идеала и включает в себя полное погружение в местную жизнь и традиции.

Не упустите шанс занять свое место в группе путешественников!