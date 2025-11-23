Приглашаем вас на отдых в эко-коттеджах, расположенных в горах Индии.
Здесь вы окажетесь в окружении первозданной природы, где утренние лучи солнца сменяются пением птиц, а воздух наполнен свежестью и ароматом джунглей.
Простые и стильные домики создают ощущение полного единения с природой, делая этот отдых идеальным как для романтического путешествия, так и для семейного отпуска.
Описание тура
Вас ждет размещение в комфортабельных эко-коттеджах, среди которых можно выбрать вариант с видом на горы или с собственным бассейном. Трехразовое питание по системе шведского стола и традиционные чаепития обеспечат приятный отдых без лишних забот. Для удобства перемещения по горным склонам организован подъем на фуникулере, откуда открываются прекрасные виды на окрестности. Программа пребывания включает прогулки по джунглям в сопровождении знатока местной природы, наблюдение за животными в их естественной среде и поход к живописному водопаду. Вы сможете принять участие в мастер-классе по гончарному делу, освоить традиционную роспись хной и даже устроить фотосессию в традиционных сари. Вечера украсят культурные программы, а встречи рассветов и закатов в горах подарят незабываемые впечатления от единения с природой. Важная информация:
Один ребёнок до 10 лет — бесплатно (без отдельного спального места) • Доплата за третьего человека в коттедже — 50$(доп. спальное место) • Трансфер из Южного Гоа — по запросу • Дорога займет 1,5 часа • Выселение — 11:30 утра • Подъём и спуск осуществляется на фуникулёре (160 м) • С собой можно взять любые фрукты, снеки, печенье и алкоголь • Алкоголь разрешено употреблять везде, кроме ресторана • В ресторане есть барная карта, где можно заказать напитки по меню (платно) • Гостям доступен инфинити-бассейн.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Проживание в выбранном коттедже
- 3-разовое питание
- Все активности по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкоголь
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рауль
23 ноя 2025
Замечательный вдали от городской суматохи с комфортным трансфером в обе стороны, очень ухоженная территория, вкусная еда, отличные гиды, провожающие по горам и водопадам, прекрасный бассейн и национальные танцы. Всем максимально советую, пока что лучшая экскурсия, на которой были на Гоа!
