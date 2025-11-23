Вас ждет размещение в комфортабельных эко-коттеджах, среди которых можно выбрать вариант с видом на горы или с собственным бассейном. Трехразовое питание по системе шведского стола и традиционные чаепития обеспечат приятный отдых без лишних забот. Для удобства перемещения по горным склонам организован подъем на фуникулере, откуда открываются прекрасные виды на окрестности. Программа пребывания включает прогулки по джунглям в сопровождении знатока местной природы, наблюдение за животными в их естественной среде и поход к живописному водопаду. Вы сможете принять участие в мастер-классе по гончарному делу, освоить традиционную роспись хной и даже устроить фотосессию в традиционных сари. Вечера украсят культурные программы, а встречи рассветов и закатов в горах подарят незабываемые впечатления от единения с природой. Важная информация:

Один ребёнок до 10 лет — бесплатно (без отдельного спального места) • Доплата за третьего человека в коттедже — 50$(доп. спальное место) • Трансфер из Южного Гоа — по запросу • Дорога займет 1,5 часа • Выселение — 11:30 утра • Подъём и спуск осуществляется на фуникулёре (160 м) • С собой можно взять любые фрукты, снеки, печенье и алкоголь • Алкоголь разрешено употреблять везде, кроме ресторана • В ресторане есть барная карта, где можно заказать напитки по меню (платно) • Гостям доступен инфинити-бассейн.