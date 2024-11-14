Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах – не это ли то, о чем мы все мечтаем? Эко-уикенд в горах – строго говоря, не экскурсия. Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой. Если вам нравится дикая природа, тишина, медитация, если хочется по-настоящему побыть наедине, есть о чем поговорить или помолчать, если вы в восторге от историй про Тарзана, книжек про Маугли и фильма «Аватар» — вам обязательно понравится!:

поездка без гида* В программе: ★ проход к водопаду ★ роспись рук хной мехенди (для девушек) ★ прогулка с проводником по джунглям ★ встреча заката в горах ★ вечерняя программа национальных танцев.