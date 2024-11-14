Мои заказы

Индивидуальная поездка на двоих в горы с проживанием в коттеджах. За день отдыха вы ознакомитесь с местной природой и полностью расслабитесь. Вас ждёт путешествие по джунглям и к водопаду, а вечером пройдёт выступление артистов. Микроавтобус заберёт и привезёт вас в отель. В цену включено трёхразовое питание и напитки.
Время начала: 09:30

Описание тура

Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах – не это ли то, о чем мы все мечтаем? Эко-уикенд в горах – строго говоря, не экскурсия. Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой. Если вам нравится дикая природа, тишина, медитация, если хочется по-настоящему побыть наедине, есть о чем поговорить или помолчать, если вы в восторге от историй про Тарзана, книжек про Маугли и фильма «Аватар» — вам обязательно понравится!:
поездка без гида* В программе: ★ проход к водопаду ★ роспись рук хной мехенди (для девушек) ★ прогулка с проводником по джунглям ★ встреча заката в горах ★ вечерняя программа национальных танцев.

ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортной машине с кондиционером
  • Проживание в коттеджах выбранной категории
  • Трехразовое питание
  • Развлекательная программа
  • 1 ребенок до 10 лет без спального места бесплатно
Что не входит в цену
  • Доплата за третьего человека в коттедж - 50$
  • Доплата за трансфер для отелей Южного Гоа 60$ за машину в оба конца
  • Доплата за трансфер для пляжей Агонда, Палолем 80$ за машину в оба конца
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Светлана
14 ноя 2024
Поездка очень понравилась, коттеджи чудесные, мы брали с видом на водопады и не пожалели. Панорамные окна. Зрелище захватывающее, немного не спокойно вечером на балконе так как кругом джунгли и чувствуется
читать дальше

-вокруг кипит жизнь. Сотрудники отеля отлично принимают развлекают. Вечером были красивые национальные танцы. Население отеля в основном индийцы и русские. Питание шведский стол по - индийски, в основном островатые закуски, но есть и не острое. Завтрак - яйца вареные, булочки, масло джем, чай массала и обычный. Обед и ужин вкусные, рыба и курица в разных соусах, рис несколько видов, закуски лепешки. В баре продают пиво. Вечером девушкам рисуют мехенди и показывают как носить сари. Делают красивые фото. Отдельно по прогулкам вечером в горы на закат и утром к водопадам. Очень интересно, но считаю нужна физ. подготовка. Это, в буквальном смысле, и гиды об этом предупреждают,тропа в джунглях по камням и скалам вверх и вниз, 5 км в целом, некоторым людям с больными ногами, пожилым не советую, лучше полежать у бассейна или взять урок гончарного мастерства. Вообщем это не прогулка хоть и интересно конечно. Саму поездку очень рекомендую.

Н
Наталья
18 янв 2024
Трансфер комфортный, во время.
Отель уютный, необычный.
Место очень красивое. Но лучше выбирать номер с видом на долинку, а не на джунгли.
Вода в бассейне очень чистая, но ледяная.
Еды много, и она совсем
читать дальше

не похожа на ту, которая в туристических зонах. Нам очень понравилась.
В номерах кондиционеров нет, только вентилятор на потолке, но не жарко.
Ночью в январе было не холодно, теплая одежда не понадобилась.
Отличное место для перезагрузки и романтики.

M
Maria
19 янв 2023
Тур входит в следующие категории Гоа

