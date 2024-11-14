Индивидуальная поездка на двоих в горы с проживанием в коттеджах. За день отдыха вы ознакомитесь с местной природой и полностью расслабитесь. Вас ждёт путешествие по джунглям и к водопаду, а вечером пройдёт выступление артистов. Микроавтобус заберёт и привезёт вас в отель. В цену включено трёхразовое питание и напитки.
Описание тура
Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах – не это ли то, о чем мы все мечтаем? Эко-уикенд в горах – строго говоря, не экскурсия. Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой. Если вам нравится дикая природа, тишина, медитация, если хочется по-настоящему побыть наедине, есть о чем поговорить или помолчать, если вы в восторге от историй про Тарзана, книжек про Маугли и фильма «Аватар» — вам обязательно понравится!:
поездка без гида* В программе: ★ проход к водопаду ★ роспись рук хной мехенди (для девушек) ★ прогулка с проводником по джунглям ★ встреча заката в горах ★ вечерняя программа национальных танцев.
ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортной машине с кондиционером
- Проживание в коттеджах выбранной категории
- Трехразовое питание
- Развлекательная программа
- 1 ребенок до 10 лет без спального места бесплатно
Что не входит в цену
- Доплата за третьего человека в коттедж - 50$
- Доплата за трансфер для отелей Южного Гоа 60$ за машину в оба конца
- Доплата за трансфер для пляжей Агонда, Палолем 80$ за машину в оба конца
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 ноя 2024
Поездка очень понравилась, коттеджи чудесные, мы брали с видом на водопады и не пожалели. Панорамные окна. Зрелище захватывающее, немного не спокойно вечером на балконе так как кругом джунгли и чувствуется
Н
Наталья
18 янв 2024
Трансфер комфортный, во время.
Отель уютный, необычный.
Место очень красивое. Но лучше выбирать номер с видом на долинку, а не на джунгли.
Вода в бассейне очень чистая, но ледяная.
M
Maria
19 янв 2023
M
Maria
19 янв 2023